温州日报 2026-06-11 09:13:00

近日，我市多地因强降雨出现险情，各地消防救援部门紧急出动，为遇险群众排忧解难。

温州网讯 近日，我市多地因强降雨出现险情，各地消防救援部门紧急出动，为遇险群众排忧解难。据气象预测显示，今年汛期我市降水总体偏多三至四成，暴雨洪涝和内涝的发生概率大大增加。6月起还将进入台风活跃期，预计影响温州的台风个数为3至5个，较常年偏多，其中1至2个可能登陆或严重影响温州，市民需做好应对多重天气变化的准备。

瓯海

一男子迈入河中搬运财物遇险

6月7日10时18分，瓯海区消防救援局分指挥中心接到报警称，瓯海区潘桥岷岗风景区有一名男子被困在河中央，急需救援。分指挥中心接警后，立即调派牛山站、娄桥站、潘桥专职队消防救援站迅速赶赴现场处置。

到达现场后，消防救援人员发现一名男人被困在河道中央高地，四周水流湍急无法上岸。指战员第一时间进行现场勘察、快速研判。救援人员先尝试架设单杠梯开展救援，但因梯子长度不足，无法顺利施救。

结合现场持续降雨、水流迅猛的情况，指战员随即改用绳索救援方式。救援人员迅速锁定河道两岸坚固支点，架设安全绳索，在湍急的河面上架起一条稳固的“生命通道”。一切准备就绪后，被困男子紧握安全绳索，顺着消防员搭建的通道稳步挪动，在救援人员的指导下，最终成功脱离“水中孤岛”，平安抵达岸边。

据了解，这名男子为一家农家乐的老板，这片河道中央的高地平日水位偏低，是当地戏水、休憩点，常年摆放桌椅、遮阳伞等设施。当晚暴雨突袭，该老板担心自家物品被河流冲走，便趁雨势略缓前往河中央的高地收拾。没想到仅仅几分钟，上游来水凶猛，溪水瞬间漫过路面，返程道路彻底被洪水截断。

平阳

多户民房被淹 消防紧急清淤

6月8日上午，受彻夜暴雨影响，平阳县麻步镇西村村多户居民家中被淹，道路积满淤泥通行困难，严重影响居民的正常出行。麻步镇专职消防队接到群众求助后，立即赶赴现场进行处置。

消防救援人员到达现场后发现，村内主干道已被淤泥覆盖，部分民房内部一片狼藉，积水深达40厘米。为避免在排涝清淤过程中发生漏电事故，救援人员首先挨家挨户排查，在确认所有被淹住户均已切断电源、排除触电风险后，立即铺设水带，利用消防水枪的高压水流，对受浸房屋及淤积道路展开地毯式冲刷。

在历经三个小时的连续奋战后，淤泥被彻底清除，道路恢复了畅通。

消防部门提醒：

近期强降雨天气多发，广大市民需密切关注气象预警，遇强降雨时尽量减少外出；低洼住户可提前在门口设置挡水板或沙袋。若家中进水，应立即断电，切勿在积水中逗留。另外，在汛期期间，山区天气复杂多变，暴雨、山洪、大雾等突发风险极高。如遇到危险，市民要尽量往高处跑，不冒险涉水，切勿随意通过网络相约前往未开发、未开放区域，严守安全准则，杜绝盲目进山、冒险涉水，避免意外发生。一有情况请立即拨打119报警电话。

来 源：温州日报

原标题： 强降雨引发多起险情 温州消防紧急出动救援排险

记者 杜一川 通讯员 苏义煌 富心怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com