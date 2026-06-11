温州日报 2026-06-11 09:13:57

近日，市区周女士专程来到藤桥派出所，向民警毛兴宇送上一面锦旗，感谢警方快速追回她被骗的24400元。从接警到全额挽损，仅用了两天时间。

温州网讯 近日，市区周女士专程来到藤桥派出所，向民警毛兴宇送上一面锦旗，感谢警方快速追回她被骗的24400元。从接警到全额挽损，仅用了两天时间。

不久前，周女士收到一条陌生短信，称她在某网贷平台有欠款未还，如不处理将面临诉讼并影响征信。周女士此前确实有过网贷，心中不安，便主动联系了所谓“平台客服”。“客服”发来一个网址，页面显示她有一笔欠款逾期437天，本息合计6569元。随后客服“贴心”表示，只要立即还清5000元本金，就可免除利息并出具结清证明。急于解决问题的周女士没有多想，当即向对方提供的账户转账5000元。然而客服以“系统审核未通过”为由拖延。

第二天，客服再次联系周女士，语气急切地称因逾期过久，她名下所有银行卡已处于“高危状态”，可能被冻结。为“解决”问题，客服让她下载一款陌生软件，并进入在线会议语音通话。对方要求她将名下所有银行卡内的资金转入指定“安全账户”进行“核验”，完成后会原路返还。被恐慌情绪裹挟的周女士完全失去判断力，按照指令将自己其他银行卡内的资金全部取出，通过扫码支付向所谓“安全账户”转账19400元。完成后，对方突然失联，周女士这才意识到被骗，立即报警。

值班民警毛兴宇一边安抚情绪崩溃的周女士，一边迅速启动止付冻结程序，成功将第一笔5000元冻结。随后追查19400元的流向，发现这笔钱被用于在某网购平台向一家酒业公司购买价值19400元的白酒，并发起代付订单。

为最大限度挽回损失，民警启动跨区域协作机制：向酒业公司所在地公安机关发送协作函，同时联络网购平台说明情况，申请对订单进行物流拦截。在两地的配合和平台协助下，该酒业公司先行“自掏腰包”全额退款。加上此前冻结的5000元，周女士被骗的24400元完璧归赵。

警方提醒：当前网贷结清类电信诈骗高发，诈骗分子精准拿捏群众担心征信受损、逾期被诉的恐慌心理，打着“免利息、开结清证明、解封高危账户”等幌子步步设套，诱导群众下载陌生软件、进入私密会议、向陌生账户转账。市民务必牢记，凡是自称网贷平台客服要求私下转账还款、核验资金、解封账户的，一律是诈骗；凡是索要银行卡信息、要求扫码转账、下载非官方软件的，坚决拒绝。如遇类似情况，第一时间拨打官方客服核实，或直接拨打110报警，切勿轻信陌生信息，切勿擅自转账，守住自身财产安全底线。

来 源：温州日报

原标题： “网贷逾期”是假 骗你买酒是真

记者 杜一川 通讯员 张海媛 蔡晓洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com