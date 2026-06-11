当工业遗存邂逅潮流文化 老厂房活化焕新有了新“玩法”

温州日报 2026-06-11 09:13:58

近日，随着“温州之光”东屿电厂二期Ⅱ标段通过竣工验收，该有机更新项目主体工程全部建成。这座承载浙南工业记忆的老牌能源地标，成功从闲置“工业锈带”蝶变为业态丰富的城市文旅IP。

东屿电厂有机更新项目。苏巧将 诸葛承凯 摄

温州网讯 近日，随着“温州之光”东屿电厂二期Ⅱ标段通过竣工验收，该有机更新项目主体工程全部建成。这座承载浙南工业记忆的老牌能源地标，成功从闲置“工业锈带”蝶变为业态丰富的城市文旅IP。

依托深厚本土工业文脉，近年来我市抢抓城市更新政策机遇，摒弃大拆大建模式，盘活闲置老旧厂区资源，通过业态重塑、文化赋能、产业升级，持续推动这些“沉睡”资产向兼具文化、商业、科创功能的城市“文化盒子”转型，探索出一条城市焕新之路。

老厂房涅槃重生

工业锈带变身生活秀带

坐落于温瑞塘河畔的东屿电厂，承载着温州几代人的工业记忆。作为温州首座骨干火力发电厂，上世纪90年代初，该厂承担着市区80%的用电负荷，是浙南地区重要能源枢纽，“温州之光”的美誉由此而来。2007年，为响应国家节能减排行动和政策，电厂老机组关停，巨大的锅炉、高耸的烟囱、老旧的厂房慢慢褪去荣光，曾经的城市工业地标一度沦为闲置的“工业锈带”。

一座“退役”电厂何去何从？为留住工业记忆、补齐城市功能，温州将东屿电厂片区纳入城市更新重点板块，确立“部分拆除重建+综合改造更新”的路径。项目摒弃大拆大建的开发方式，对15.5万平方米的多处公共空间实施“空间针灸”，在延续原貌与特色的基础上进行精细重塑，让工业文明的肌理在当代城市生活中实现“时空延续”。

据了解，“温州之光”东屿电厂有机更新项目总占地面积约130亩。项目分两期推进，一期的滨水公园、塘河码头于2021年9月建成后相继投用；二期Ⅰ标段的能源博物馆于2024年5月开放，成为展示温州工业文化与绿色转型的重要窗口。此次通过竣工验收的二期Ⅱ标段工程包含商业综合体、办公楼、地下空间与停车场等，可容纳大量企业入驻，拉动片区经济发展。

东屿电厂的蝶变并非温州工业遗存活化的孤例。近年来，温州持续深挖老旧厂区存量价值，推动市区多处闲置老厂房、老厂区转型升级，注入文化基因重获新生。在鹿城区双屿街道泰力路上，闲置的近3万平方米的老旧厂区摇身一变，成为集跨境电商产业园、青年音乐街区、人宠共生社区于一体的城市新地标。项目不仅对空间进行全面改造与更新，更实现功能与业态的重塑升级，汇聚了西部时尚城数字展厅、鹿城图书馆、跨境电商产业平台、宠物集成仓等。伴随着温州园博园的开放，瓯海区园博印象项目也同步投用。作为曾经的农高园老厂房，历经200余天的匠心改造，以沉浸式文旅场景丰富市民休闲生活，让老旧工业空间焕发全新活力。

守护工业遗产记忆

打造“文化盒子”多元形态

事实上，我市早年落地的智慧谷、东瓯智库、米房创意园等文化创意园均由老旧厂房改造而来，建成初期一度成为市民休闲打卡的热门去处。但历经多年运营迭代，部分园区逐步陷入客流下滑、业态同质化、经营难以为继的困境。

深挖衰落根源，专业人士分析，这些早期改造项目多偏重外立面翻新、场景网红化打造，过度依赖餐饮、零散零售等业态，缺乏上下游产业布局，没有形成闭环产业链。项目开发侧重短期地产收益，重建设、轻运营。空间定位模糊，工业遗产文化挖掘流于表面，非遗、本土文创、数字科创等核心内容植入不足，难以持续留住消费与产业资源。另外，部分园区与周边城市路网、公共配套割裂，难以融入片区整体发展格局，客流依靠短期流量红利，后劲匮乏。如今，随着城市更新的深入，老旧厂区作为展现本土工业文化的重要窗口，不该局限于物理空间的改造，更应该通过保留工业肌理，延续城市文脉，并注入时尚、艺术、科技等多元化的新元素，实现工业遗产和潮流业态的双向赋能，让老厂区真正成为有文化、能消费、留得住人的城市新消费空间。

今年5月国务院印发的《城市更新“十五五”规划》，就为老旧厂房改造指明政策方向，明确推动老旧厂区功能转换，完善厂区及周边配套设施，优化景观环境，加强工业遗产保护利用，盘活利用闲置低效厂区、厂房和设施，植入新业态新功能。鼓励以市场化方式推动老旧厂区改造提升。同时，要活化利用不可移动文物、历史建筑、工业遗产等，在严格保护其核心价值与风貌的前提下，引入新业态新功能，以文化赋能产业发展，丰富城市文化体验、旅游休闲功能，同时避免过度商业化、同质化。

立足国家顶层规划，鹿城区近期发布了“十五五”城市更新专项规划，并对外公开征求意见。规划提出要推动低效工业用地和老旧厂房有机更新，重塑集约高效、产服融合的都市型产业空间。2030年，完成老旧厂房改造30万平方米以上。除推动“工业上楼”完善产业配套外，还要积极改造老旧厂房为“文化盒子”，集成城市书房、时尚艺术展厅与非遗工坊，并提质厂房打造时尚培育空间。推动工改市场化激活工业遗存，围绕蛟翔巷街区改造，结合历史街区保护更新，系统提升沿线两侧建筑风貌环境，结合东屿电厂成功案例，引导社会资本参与，利用闲置原棉织厂等工业遗存，打造融合文化展示、创意办公、休闲体验的工业遗址综合体，实现历史记忆传承与现代功能植入有机统一。

来 源：温州日报

原标题： 当工业遗存邂逅潮流文化 老厂房活化焕新有了新“玩法”

记者 笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com