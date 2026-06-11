温州日报 2026-06-11 09:13:00

温州市西部沿瓯江产业带基础配套提升项目可行性研究报告近期获得批复，报告对项目原有建设规模进行调整，旨在进一步整合沿瓯江优质资源，打造城市西部创新活力产业带，驱动产城深度融合。

温州网讯 温州市西部沿瓯江产业带基础配套提升项目可行性研究报告近期获得批复，报告对项目原有建设规模进行调整，旨在进一步整合沿瓯江优质资源，打造城市西部创新活力产业带，驱动产城深度融合。

据悉，该项目位于鹿城区山福镇，主要建设内容调整为产业带市政公用配套设施改造提升、产业带配套道路及照明设施提升、产业带工业设施改造提升、产业带辅助配套用房改造提升。项目总投资64082万元，建设周期5年。

经调整后，现项目建设规模拟改造提升配套污水管网约30公里、新建污水处理设施1座、改造提升污水处理设施3座，新建供水站点1处、水源改造2处、入户管道新建与更换8公里，电力网架改造7.05公里，生态修复工程12公里。片区还将配套新建道路面积约3.3万平方米、桥梁720平方米，公共照明设备提升15000套；工业设施用房改造总面积约129393平方米，配套停车场生态化改造22230平方米；辅助配套用房改造提升总建筑面积15835平方米等。

同时获批的还有沙头工业园区工匠路、致信路延伸段道路工程和山福镇污水管网改造提升项目（双潮、江秀）的初步设计，均属于温州市西部沿瓯江产业带基础配套提升项目。其中，工匠路延伸段道路南北走向，北接现状德嘉路，南至规划致信路一期，长度约215米；致信路一期延伸段起点为致信路一期1号桥，北边接入致信路二期，长度约256米；致信路二期延伸段道路南起致信路一期，北至现状德嘉路，长度约267米。这些道路均为城市支路，主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、照明、交通、绿化、电力缆沟等。另外，山福镇污水管网改造提升项目（双潮、江秀）主要建设内容为新建农村生活污水处理设施，包括新建清扫井、检查井、污水处理终端等。

来 源：温州日报

原标题： 鹿城西部完善配套设施建设 打造创新活力产业带

记者 佳雨

本文转自：温州新闻网 66wz.com