当下松叶蟹价格亲民 正是尝鲜好时机
温州网讯 “上周日，我买了两只小蝤蛑（青蟹）给孩子解解馋，不到手掌心大的福建青蟹，都要卖130一斤，对比一下，松叶蟹才卖七八十元一斤。”市民王女士直呼松叶蟹真便宜。近期，松叶蟹因价格大幅走低，成为海鲜市场上的热门品种。
在市区大南门农贸市场周边的一家海鲜店，记者看到松叶蟹零售价为每公斤160元，一只蟹约1公斤，买一只大约160元。另一家海鲜店划分更为精细：0.9公斤左右的松叶蟹售价为每公斤150元，1公斤左右的松叶蟹售价为每公斤160元。店主表示，近段时间松叶蟹的价格确实比较亲民。
据浙江东日下属现代农贸城（以下简称“现代农贸城”）的商户介绍，目前市面上销售的松叶蟹主要来自俄罗斯海域。当下正值松叶蟹最为肥美的季节，也是产量高峰期，丰沛的供应量直接拉低了市场售价。
“今年春节期间松叶蟹零售价基本在每公斤360到440元，当前价格已十分实惠。”现代农贸城工作人员提到，往年过了五六月份松叶蟹产量会逐渐减少，价格随之缓慢回升，当前正是尝鲜的好时机。
有市民感慨，不到手掌心大的青蟹要260元一公斤，相比之下每公斤140到160元的松叶蟹确实不算贵。
对于此轮进口海鲜价格下跌原因，有媒体报道指出，近期并非所有海鲜都因休渔而涨价，帝王蟹、松叶蟹等进口海鲜因货源充足，加上冷链物流提速、运输成本降低，进货价大幅回落。
来 源：温州都市报
当下松叶蟹价格亲民 正是尝鲜好时机
记者 蔡挺 通讯员 郑文兴
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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