温州晚报 2026-06-11 09:13:59

眼下温州步入夏季，气温反复波动，加上空调使用频率大幅提升，过敏性鼻炎进入高发期。

温州网讯 眼下温州步入夏季，气温反复波动，加上空调使用频率大幅提升，过敏性鼻炎进入高发期，6月10日，记者从温州市人民医院耳鼻喉科了解到，因鼻炎发作前来就诊的患者明显增多，较平时增加了近一倍，其中不少患者明确表示“空调一开，鼻炎就犯”。

“最近一段时间天气忽冷忽热，温差大，过敏性鼻炎发病就诊的病人明显增多了。”该院耳鼻喉科主任医师张瑜告诉记者，以往他半天门诊40个病人中，因打喷嚏流鼻涕过来就诊的过敏性鼻炎患者大约五六个，现在增加到10到15个。按全院门诊量估算，每天接诊的过敏性鼻炎患者超过80例，甚至接近百例。张瑜介绍，很多患者有明显的季节性表现，比如反复打喷嚏、流鼻涕，尤其在空调环境下或早晨起床时症状加重。一位三十多岁的女性患者告诉他：“我去年这个时候也发作，只要空调一开，鼻炎就犯。”

张瑜提醒，过敏性鼻炎如果控制不佳，有可能发展为哮喘。临床统计显示，大约30%的过敏性鼻炎患者会合并或转化为哮喘。“有些孩子平时没有哮喘，但过敏性鼻炎加重时就会出现喘鸣；还有些成年人表现为长期干咳，其实是咳嗽变异性哮喘，也是哮喘的一种。”他最近就接诊了一名八九岁的男孩，原本只是过敏性鼻炎，后来发展成咳嗽，经呼吸科确诊为哮喘。

张瑜解释，过敏性鼻炎与哮喘同属呼吸道疾病，遵循“同一气道，同一疾病”的医学理念，发病根源多为Ⅰ型变态反应。夏季气温、湿度适宜螨虫大量繁殖，空调滤网、床上用品、室内角落都是螨虫滋生的重灾区。过敏体质人群接触螨虫蛋白后，免疫系统会产生过度反应，进而引发鼻炎各类症状，而鼻腔炎症长期迁延不愈，最终可能诱发下气道病变，发展为哮喘。

针对夏季过敏性鼻炎高发以及病情进展的问题，张瑜给出了全方位的防治建议。首要举措便是尽量避免接触过敏原，降低过敏原接触浓度，市民需定期深度清洗空调滤网，开启空调时可留一道门窗缝隙通风；日常勤换洗、暴晒床品、枕套等贴身织物，搭配防螨床品、吸尘器清理居室，减少室内螨虫数量。对于明确螨虫过敏的患者，可接受舌下脱敏或皮下脱敏治疗，逐步提升自身对过敏原的耐受能力，从病因上改善过敏体质。

若鼻炎已经发作，无需过度抗拒药物治疗。临床上常用的内舒拿、布地奈德等鼻用激素，药物主要作用于鼻腔局部，体内吸收量极少，规范长期使用安全性较高，市民不必因“激素”标签盲目抵触。此外，抗组胺药物也是常规治疗选择，而针对难治性过敏性鼻炎、合并鼻息肉的患者，司普奇拜单抗、美泊利珠单抗等生物制剂也能起到良好疗效，只是这类药物价格相对偏高。

张瑜特别强调，过敏性鼻炎属于慢性疾病，需要长期科学管理，不能症状稍有好转就擅自停药。季节性过敏性鼻炎患者应根据自身发病规律提前就医干预，将病情控制在早期阶段；即便是常年性过敏性鼻炎，也要坚持规范用药，稳定症状，阻断疾病向哮喘方向发展。尤其是儿童患者，家长更要重视早期诊疗，密切观察孩子的鼻部、咳嗽等异常表现，避免小病症拖成慢性呼吸道疾病。在此也呼吁广大市民养成良好的居家清洁习惯，科学使用空调，远离过敏原，安然度过夏季过敏高发期。

来 源：温州晚报

原标题： 入夏后，过敏性鼻炎患者增多，市人民医院每天接诊80余例患者

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com