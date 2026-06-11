窃贼换衣帽躲监控 龙湾警方两小时速破案

温州晚报 2026-06-11 09:13:59

近日，龙湾区天河街道的于女士凭借家用智能监控的离线预警，察觉到出租屋存在异样，即刻动身折返查看，不料在楼栋楼道与两名全副伪装的可疑男子正面相遇，惊险一幕过后，一场跨区域追捕随即展开。

两窃贼乔装打扮入室行窃

逃离现场后换装的高某

逃离现场后换装的张某

温州网讯 近日，龙湾区天河街道的于女士凭借家用智能监控的离线预警，察觉到出租屋存在异样，即刻动身折返查看，不料在楼栋楼道与两名全副伪装的可疑男子正面相遇，惊险一幕过后，一场跨区域追捕随即展开。

于女士的住处是由老式农村民房改造的出租房，楼栋后门完全处在公共监控覆盖盲区，为保障居家安全，于女士在家中布设了可远程查看的智能监控设备。事发当日下午2时25分，正在单位上班的她接连收到设备离线推送通知，起初只当作线路故障，可后续监控画面彻底黑屏，这一反常细节令警惕心强的她担心家中出事。随即，她骑电瓶车往家中赶，刚走进住处楼道就发现六楼楼梯间有一名男子鬼鬼祟祟，她当即上前试图阻拦，但被对方挣脱。这时，另一名男子从于女士家中冲出，二人汇合后沿楼梯飞速逃窜，孤身一人的于女士不敢贸然追赶，立刻拨打了110。

接警后，龙湾区公安分局天河派出所一线警力火速奔赴现场，龙湾公安分局情报指挥中心、刑侦大队同步就位，依托本地“智慧110”一体化调度机制，全域追捕网络迅速搭建完成。

办案民警介绍，两名窃贼作案套路十分老练，为切断居民家的监控，竟然先找到电表箱动手脚，“看得出，这两人肯定不是一次作案。”而且嫌疑人的反侦察手段较强，全套防晒服、口罩、墨镜遮蔽样貌，外出移动时还撑开雨伞遮挡身形，全程绕开主干道高清监控点位。逃离现场后，两人窜至前陈路公园河边碰头更换便装，将头套、防晒衣等作案装备打包，往包裹内塞入石块沉入河道，随后拆分逃跑路线，一人搭乘网约车奔赴鹿城黄龙片区，另一人在天河辖区迂回绕行，刻意制造追踪障碍。

海量监控碎片经视侦民警细致梳理，最终锁定二人褪去伪装后的行动轨迹。市、区两级指挥中心通过“指挥一张图”远程统筹调度，龙湾、鹿城两地派出所同步布控收网，当日下午4时36分，两名嫌疑人在不同落脚点被同步抓获，从报警到抓捕完成，总计耗时2小时11分钟。警方后续在公园河道内打捞出被遗弃的整套作案装备，坐实作案物证。

经身份核验，两名嫌疑人均为贵州籍人员，是自幼相识的发小，曾多次合伙实施入户盗窃，属于屡教不改的累犯，这次流窜到温州作案。目前，两名嫌疑人已被依法刑事拘留。

来 源：温州晚报

原标题： 窃贼换衣帽躲监控 警方两小时速破案

记者 叶雄伟 警方供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com