学习强国温州学习平台 2026-06-11 09:33:07

日前，一场以“瓯江潮涌忆英烈，青春当燃续红心”为主题的红色情景剧大赛在浙江安防职业技术学院（以下简称“安防学院”）落下帷幕。大赛立足浙江本土，聚焦应急安全领域，分为“应急先锋纪事”“革命英魂传奇”“红色光影演绎”三个篇章，通过鲜活的情景演绎，把英雄的故事搬上舞台。

舞台灯光骤暗，警铃划破寂静，“应急先锋纪事”篇章徐徐展开。“救援队员”身着救援服，在浓烟与火光中逆行而上。当“救援队员”在废墟中托起生命的希望，说出“老百姓叫我们逆行者，我们就是要逆水行舟，救人于水火，助民于危难”时，现场掌声如潮。

饰演温州“烈火英雄”胡伟雄的张英杰赛后分享：“排练时我一直在想，他为什么敢？后来我懂了——他不是不怕，而是身后有要守护的人，肩上有不能辜负的誓言。”

学生演绎现场

灯光转换，硝烟弥漫。“革命英魂传奇”篇章将观众带回那个烽火岁月。一个个温州籍及在浙革命先烈的事迹，从红色档案中走出，化为舞台上有血有肉的传奇。学子们细腻再现了先烈舍生取义的感人瞬间。

学生演绎现场

“红色光影演绎”篇章则为经典注入青春脉动。学生们选取近三年广受好评的红色电影的经典片段，结合时代精神进行年轻化改编。银幕光影与舞台演绎交相辉映，革命先辈的赤诚与当代青年的思考同频共振。

“我们不是在简单地复述历史，而是在用青年的方式，让红色基因‘活’起来。”安防学院党委副书记季凌斌表示，学校已连续六年举办红色情景剧大赛，旨在以创新形式传承红色基因、弘扬应急精神，让青年在沉浸式体验中厚植家国情怀。

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原标题： 浙江安防职业技术学院这场红色情景剧大赛，让英雄“走”上舞台

作者：高富贺

本文转自：温州新闻网 66wz.com