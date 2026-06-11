苍南发布 2026-06-11 09:38:00

6月10日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，传达学习习近平总书记署名文章《继往开来、砥砺同行 续写中朝传统友谊崭新篇章》精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。苍南县委书记张本锋主持会议并讲话。苍南县长曾仁海、苍南县人大常委会主任林森森、苍南县政协主席叶信迪、苍南县委副书记周建强等苍南县四套班子领导参加会议。

会议指出，要把学习习近平总书记署名文章精神，与学深悟透习近平外交思想紧密结合，深刻领悟其中蕴含的战略思维、历史担当和人文情怀，准确把握新时代中国特色大国外交的大方向、大逻辑，始终心怀 “国之大者”，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉将苍南对外交往工作置于国家外交大局中谋划推进。

会议强调，要深化红色传承，深入挖掘苍南革命先烈在抗美援朝战争中的英勇事迹，开展形式多样的革命传统教育，让年轻一代在重温历史中感悟两国友谊的来之不易，自觉做中朝传统友谊的传承者和守护者，推动红色基因代代相传、传统友谊薪火不息。要紧紧围绕国家和省市开放布局，积极融入浙南闽北省际交界地区协同发展、龙平苍一体化发展等战略，不断拓宽港口、高铁、高速公路等开放通道，积极培育外贸、外资、外经开放主体，以高水平开放赋能高质量发展。

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原标题： 县委常委会（扩大）会议召开

记者/林明明

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