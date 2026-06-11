温州都市报 2026-06-11 09:44:44

近日，温州医科大学附属第一医院为67岁的刘老伯成功切除体内直径20厘米的肿瘤，同时完整保住左侧肾脏。目前患者已康复出院。

温州网讯 近日，温州医科大学附属第一医院为67岁的刘老伯成功切除体内直径20厘米的肿瘤，同时完整保住左侧肾脏。目前患者已康复出院。

据了解，刘老伯平日里身体状况不错，在一次常规体检中意外查出腹腔深处长有巨型肿块，进一步检查确诊为腹膜后脂肪肉瘤。这个肿瘤紧紧贴附在左肾表面，还和周边大量血管、神经交织缠绕，就像一颗埋在体内的“定时炸弹”。一旦肿瘤破裂、出血或是发生转移，会危及生命。

由于肿瘤体积大、粘连严重，手术难度极大。如果单纯切除肿瘤，分离过程中极易引发大出血；若为降低风险直接切掉左肾，老人日后只剩单侧肾脏，生活质量和肾功能都会受到严重影响。

该院主任医师翁志梁团队经过反复研讨，决定放弃常规的腹腔镜微创手术，选择视野更全面的开放手术。这类复杂肿瘤粘连严重，腹腔镜容易存在视野盲区，而开放手术能够直视病灶，方便医生精准操作。

手术开展后，现场情况比预想的更复杂。巨大肿瘤与肾脏融为一体，周围血管密布，操作空间狭小。手术团队凭借丰富的解剖经验和精湛技术，小心翼翼地逐层分离组织，避开一根根重要血管与神经，慢慢剥离肿瘤与肾脏的粘连。术中医生精准控制出血量，在完整切除整颗巨型肿瘤的同时，最大程度保留了健康的肾脏组织。术后病理检查确认肿瘤为高分化脂肪肉瘤，也为后续康复和复查提供了依据。

为什么刘老伯体内长了这么大的肿瘤毫无察觉？医生解释，该肿瘤生长在腹腔深处的腹膜后区域。这里内部空间宽敞，早期肿瘤体积小、生长缓慢，不会压迫肠胃、肾脏等器官，也就不会产生疼痛、腹胀等异样感。再加上肿瘤位置隐蔽，普通体检很难发现，等到出现明显不适时，瘤体往往已经长得很大。医生提醒，这类隐匿性强的深部肿瘤早期难察觉，建议大家坚持定期体检，做到早发现、早干预。

来 源：温州都市报

原标题： 肾脏旁长了个巨型肿瘤为何毫无察觉

医生：肿瘤所处空间宽敞，早期不会压迫器官也不会产生异样感

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com