永嘉县委书记吴呈钱调研永嘉经济开发区高质量发展工作

永嘉发布 2026-06-11 10:02:27

6月10日，永嘉县委书记吴呈钱到永嘉经济开发区调研高质量发展工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于开发区工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，坚持因地制宜、突出改革创新，在推动科技创新和产业创新深度融合上持续发力，不断夯实工业强县的发展根基，为提速“人产城融合、农文旅共富”注入强劲动能。永嘉县领导陈博、黄益文参加调研。

在永嘉经济开发区管委会，吴呈钱一行察看了科室职能和办公场所，并召开座谈会听取开发区工作情况汇报。吴呈钱指出，经开区作为全县经济发展和产业集聚的主战场、主阵地，要对标对表开发区标准和上级要求，进一步明晰功能定位、理顺体制机制、强化精准施策，抓实抓好企业培育、产业壮大、深化改革、强化创新等工作，将经开区打造成为经济高质量发展的强劲引擎。

吴呈钱强调，要做强主导产业，发挥我县传统产业的比较优势，做好“延链、补链、强链”的文章，引导制造业企业技术改造、数智赋能，培育一批龙头骨干企业和“专精特新”企业，带动传统产业向系统流程装备、时尚智造转型升级，打造现代化产业集群。要提升开放能级，系统推进“四院N中心”、S325产业带建设，做强高能级开放平台载体，培育壮大车联网、低空经济、人工智能、生命健康等新兴产业和未来产业，推动产业向高端化、智能化、绿色化转型升级。要强化改革创新，用改革的思维、创新的办法打通堵点环节，做深做透教育科技人才一体改革发展、科技创新和产业创新深度融合“两篇大文章”，深化“亩均论英雄”改革，健全企业分类培育机制，不断增强经开区的内生动力和发展活力。要加强干部队伍建设，提升能力本领，转变工作作风，增强干事创业活力，打造一流营商环境，形成推进开发区改革创新高质量发展的强大合力。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱调研永嘉经济开发区高质量发展工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com