120人员视频指导胸外按压 为治心脏骤停赢得黄金时间
温州网讯 近日，市急救中心上演一场生死救援。一名26岁青年在酒店内突发心脏骤停，急救人员依托车载视频系统远程指导现场人员开展应急救护，结合现场专业急救，成功将患者从死神手中救回来。
事发当日，患者王某与好友在市区某酒店开房联机玩游戏。其间，同伴发现王某毫无动静，前往房间查看后发现其倒地昏迷、失去意识，连忙拨打120急救电话求助。
接到调度指令后，市急救中心江滨站徐鑫鑫急救小组赶赴现场。为直观掌握患者实时状态，出诊途中徐鑫鑫和求助者连线，启用车载视频功能查看现场。经研判，患者已出现心脏骤停，病情极其凶险。
徐鑫鑫通过视频远程指导现场人员，规范施行胸外按压操作流程，维持患者基础生命体征。救护车工作人员同步做好接应筹备工作，打通救援通道，最大限度压缩救援时长。
救护车抵达现场后，急救人员开展系统化检查，确诊患者为致命性室颤。团队迅速实施电击除颤，并配合高质量胸外按压等急救举措。经过7分钟紧张救治，患者恢复自主心律。工作人员将其转运至医院进行系统化康复治疗，目前该患者意识清醒，生命体征整体平稳。
经了解，该患者有心脏病史，此次突发急症，源于长时间娱乐、身心过度劳累等多重因素所致。
市急救中心提醒，近年来中青年心源性猝死事件呈上升趋势，猝死多由长期熬夜、过度劳累、作息紊乱等不良习惯日积月累所致，市民要养成健康作息，科学排解疲劳，若身体出现胸闷、心悸、气短等异常症状，务必及时就诊。
来 源：温州都市报
记者 王春霞 通讯员 林金平
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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