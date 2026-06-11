瑞安产丁香鱼拿下全国首张“绿色护照”

浙江日报 2026-06-11 09:58:00

近日，在亚太水产食品展览会上，瑞安市华盛水产有限公司捧回了一张含金量十足的证书——海洋管理委员会（MSC）可持续渔业认证。这是全国首张丁香鱼渔业的MSC证书。

近日，在亚太水产食品展览会上，瑞安市华盛水产有限公司捧回了一张含金量十足的证书——海洋管理委员会（MSC）可持续渔业认证。这是全国首张丁香鱼渔业的MSC证书。

MSC认证堪称全球渔业最严苛的“绿色身份证”。要拿到它，捕捞企业得过三道硬关：捕的鱼种不能越来越少，作业不能破坏海洋生态，管理还得科学有效。而且每年都要接受第三方认证机构复查，确保不出现“竭泽而渔”。

华盛水产的丁香鱼加工母船。受访者供图

“这是我国特色渔业与国际可持续渔业标准体系的一次成功接轨，也推动浙江渔业产业向绿色、高端转型升级。”浙江省海洋水产研究所正高级工程师朱文斌说。

2018年，瑞安拿到全国第一个丁香鱼专项限额捕捞试点。浙江省海洋水产研究所科研人员跟着华盛水产的渔船当“科学观察员”，他们搭建了一套限额捕捞管理系统，实现船和船、海上和陆地、生产和监管之间的实时信息互通，每天捕了多少鱼、在哪个位置作业，全都记录在案。

受访者供图

紧接着，研究所又开发出一套可追溯管理系统，配套手机App和后台管理。从加工船收货到冷库出库，全链条信息录入在案，每批货都有了专属“身份标签”。这两套系统可以证明捕捞的强度可控、信息透明可查。有了它们，企业就能把每年的丁香鱼捕捞量精准控制在限额以下。

受访者供图

如今，越来越多的大型零售商、餐饮连锁店和消费者把MSC蓝色标识作为采购水产品的基本门槛。华盛水产的丁香鱼原本就远销美国、日韩、欧盟等20多个国家和地区，拿到认证后，更有机会进入高端销售渠道。该公司负责人陈景滢说：“这张证书，是对我们可持续捕捞和产品质量的国际认可，有助于我们在海外市场建立长期信任、提升品牌形象。”

来 源：浙江日报

原标题： 浙报聚焦丨瑞安产丁香鱼拿下全国首张“绿色护照”

记者 胡静漪 通讯员 陈峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com