洞头北岙：老街残石阅春秋

温州文史馆 2026-06-11 10:13:03

浙南近海，瓯江入海之处，古称中界山的洞头列岛静立沧海。百岛错落相拥，万顷碧波环抱，得天独厚的山海风光，让此地享有“海上花园”的盛名。这片濒海海岛，从来不止有山海盛景，更藏着千年不绝的人文底蕴。溯源而上，早在新石器时期，便有先民踏海而来，在此耕作栖居、繁衍生息。九亩丘遗存的石锛古器与古老盐灶，跨越千载岁月，静静镌刻着洞头先民耕海煮盐、开拓山海的文明过往。

上世纪六七十年代雪景中的北岙街

洞头北岙老城区全景（约摄于上世纪80年代）

上世纪八九十年代繁荣北岙街

北岙，位居洞头本岛核心，岙因地处古村“中仑”之北得名，原是狭长潮间带岙口，涨潮海水可漫至三垄岭脚，坐拥天然潮岙港湾而享有胜誉。此地三山拱卫，沧海为邻，得山海形胜之滋养，育烟火绵长之生机。岁月潮汐往复更迭，山海烟火生生不息，孕育出底蕴深厚的北岙中心街：缘起滩涂荒岙，兴于渔盐商贾，盛于岁月革新。它浓缩了洞头从僻远荒岛蜕变为滨海新城的百年风华，承载着百岛大地的世事变迁与烟火兴衰，串联起一脉相承的千年山海文脉，更是一代代洞头人难以割舍的故土乡愁与精神根脉。

洞头世代依海而生，凭海而兴，文脉与海洋、渔盐深度相融。此地春秋战国属瓯越，秦归闽中郡，行政区划历经更迭，山海禀赋从未改变。据说永嘉郡守颜延之泛舟至此，筑楼望海，开启洞头人文先河。唐代定名中界山，是浙南海上交通要冲。宋元时期，福建渔民逐渔汛跨海而来、开辟岙口，“洞头”之名由此诞生。“海洞两头通，山海一脉连”的寓意，道尽此地独特山海地貌。浙闽移民接踵而至，垦荒晒盐，捕鱼经商。北岙潮间带逐渐形成聚居村落，埭口围塘修筑完成后，荒滩变沃土，野岙成市集，为北岙中心街的形成奠定了坚实基础。

明清海禁几经兴废。清康熙年间海禁解禁，北岙凭借居中临海的绝佳区位，成为洞头本岛商贸核心。渔民于此交易渔获，补给物资，盐民在此售卖海盐，置换口粮，沿街商铺次第兴起，街巷雏形初具。彼时街巷尚无定名，因地处聚落核心被称作“中街”，集渔市交易、盐货集散、居民往来功能于一体。青石板路面经百年潮汐水汽、渔筐车轮打磨，温润细腻；沿街石木民居依山面海，沿袭“下店上宅、前商后仓”的海岛商居格局，闽南建筑的质朴粗犷与海岛民居的简约实用完美交融，尽显滨海聚落的独特风貌。

1953年洞头设县后，北岙成为县城核心，老街迎来首次翻新改造。历经数十年扩建拓宽、路面硬化、管网完善，老街更名中心街，不断延伸扩容。如今这条古街蜕变为洞头老城区繁华商业主轴，依旧留存土地宫口、七十二台阶等老地标，承载着海岛百年烟火记忆与城市变迁痕迹。1954年，当地政府拓街铺路，规整业态，正式定名“中心街”，寓意立足县域核心，执掌商贸中枢，自此开启繁华盛景。上世纪五六十年代，中心街是洞头名副其实的核心长街。1965年国营百货公司落成，红砖玻璃窗的建筑成为县城地标，琳琅满目的日用百货，镌刻着几代洞头人的时髦记忆；1973年县城首家电影院落成，流转的光影承载着海岛人的休闲时光与青春烟火。彼时沿街渔行、盐铺、粮店、布庄鳞次栉比，渔获咸腥，海盐清冽，布料棉香，糕点甜润，交织缠绕，酿成独属于老街的海岛烟火。每逢渔汛旺季与传统佳节，街巷人声鼎沸，吆喝声声，尽显滨海商贸的蓬勃生机。

上世纪80年代初二轻总公司原大楼（县木器社旧址）

不长的老街街巷，藏着洞头千年渔盐文明的根魂，两侧鱼骨状排布的小巷，条条镌刻岁月故事，承载人文记忆。

状元巷因革命烈士林环岛故居闻名遐迩。窄巷青石板蜿蜒，石墙斑驳古朴，百年闽南风格四合院静静伫立，雕花木窗，通透天井，古韵悠然。本土英烈林环岛年少立志报国，远赴缅甸、越南，投身华侨统战与抗日救亡事业，执笔撰文，奔走救国，年仅三十六岁，积劳成疾，殉身异乡，以热血赤诚诠释家国担当。状元巷的一砖一瓦，留存着烈士少年足迹，更镌刻着洞头儿女忠贞爱国、勇毅笃行的精神风骨。

井栏内壁刻“漱泉井”“光绪四年置”等字

漱泉巷因清代古泉漱泉井得名，藏着先民饮水思源的温情与坚守。清光绪四年（1878），贡生林凤鸣牵头凿井，石垒井壁规整坚固，六边形青石板井栏镌刻“漱泉井”三字。甘甜井水化解海岛淡水匮乏的困境，滋养一方百姓百年，是先民攻坚克难、守望相助的最好见证。潺潺井水流淌不息，也传承着邻里和睦、向善感恩的淳朴民风。

数百年来，老街烟火滋养英才无数，山海文脉孕育一方风骨。清代乡贤苏光亮心系桑梓，牵头攻坚埭口围塘工程，劈山拓海，垦滩造田，将荒芜滩涂变为宜居市集，为北岙集镇发展筑牢根基，其造福乡邻、不畏艰险的精神代代相传。近现代以来，中心街商贾兴盛，实业繁荣，涌现出大批仁商医者、匠人贤才。百年老字号诚信经营，连通浙闽渔市商贸；本土医者悬壶济世，守护民生安康；手艺人深耕木雕、石雕、渔家刺绣等非遗技艺，以匠心传承海岛民俗文脉。一代代老街儿女，兼具海洋儿女的豪爽坚韧与市井商贾的温润谦和，以坚守与热爱，延续着老街文脉与海岛风骨。

老街的底蕴，藏于一砖一瓦、一物一景的岁月印记之中。沿街石木老屋是闽南建筑与海岛民居融合的典范，石墙抗风固基，木构通风宜居，简约飞檐、渔家雕花窗棂、山海主题灰雕，处处彰显先民就地取材、顺应自然的生存智慧。人民银行旧址、老邮电局、国营饭店等近现代建筑风貌独特，完整记录了老街从计划经济迈向市场经济的时代变迁。斑驳的木质柜台、复古招牌、老路灯与老邮筒，承载着几代洞头人的青春回忆与市井温情。

老街深处的九亩丘盐业遗址，与中心街文脉相承。遗址留存的盐灶、盐卤坑、制盐陶具，实证洞头千年盐业文明，也印证了老街早期渔盐商贸的繁荣根基。沿街古樟、老榕苍劲挺拔，浓阴蔽日，以年轮为笔，默默记录老街人事更迭、海岛沧桑巨变，守护着生生不息的山海文脉。

岁月更迭中，中心街历经风雨，也曾面临老旧衰败的困境，却始终坚守海岛核心与人文根脉。近年，洞头秉持“保护优先，活化利用”理念，以“修旧如旧，新旧共生”为原则，启动老街改造提升工程。工程完整保留原有街巷肌理与古建筑风貌，修复石木老屋，翻新老字号商铺，平整青石板路面，同时融入现代文旅元素，打造文创商铺、渔家风味街区、网红打卡景观。

2024年改造成的主街铺设仿古青石

老街上的民俗活动

自2024年元旦开街以来，街上常举办各式活动，舞狮开街、财神巡街、铜人行为艺术、旗袍走秀、猜灯谜、街舞快闪、魔术杂技表演、互动游乐区、榕树书会......特别是“年货节”、村晚、“海岛美食节”等活动，更是热闹非凡，年味满满。更为引人瞩目的是2026年海岛元宵非遗文化盛宴，展示马灯、渔灯、舞龙、腰鼓、抬花轿等本地非遗民俗文化，融合了渔家风情和传统年味，为观众带来了一场独特的文化体验。

北岙中心街，有似温州的五马街，是一条烟火街巷，更是一卷活着的海岛史书、一曲流淌的山海长歌。它承载着新石器时代的文明曙光，延续着唐宋温州千年商港的脉络，镌刻着明清先民的垦荒足迹，见证着近现代洞头的崛起蜕变。它寄托着先民的初心，承袭着宋代以来的文脉，藏着名士风骨、商贾情怀、市井温情，是洞头港城的文化根脉，是刻在每个洞头人骨子里的乡愁印记。山海壮阔，渔盐醇厚，人文温润，烟火温情，汇聚成老街独有的气质，让其成为洞头“海上花园”的亮眼文化名片、在外游子的心灵归宿。

脚踏温润青石板，触摸斑驳老墙，千年时光仿佛在此交融。这条贯通古今的老街，静静伫立山海之间，书写着洞头百岛绵延不绝、历久弥新的山海华章。于是，我感慨而敷此作，复为诗曰：

瀛海环洲古邑悠，老街残石阅春秋。

帆樯曾逐沧波远，市井犹存旧迹留。

渔火当年摇夜浦，潮声千载绕层楼。

凭栏漫忆前尘事，一岛风烟入眼眸。

来 源：温州文史馆

原标题： 洞头北岙：老街残石阅春秋

作者 叶春明

本文转自：温州新闻网 66wz.com