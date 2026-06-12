温州日报 2026-06-12 08:17:00

到2027年，培育具备成熟交易规模和综合服务能力的各级电商选品中心20家以上，新增千万级电商企业200家。

温州网讯 到2027年，培育具备成熟交易规模和综合服务能力的各级电商选品中心20家以上，新增千万级电商企业200家。在昨天下午举办的浙江省“电商提质 筑梦共富”服务实体经济专项行动温州专场上，温州正式启动“电商提质 筑梦共富”服务实体经济专项行动，现场发布推进电商高质量发展十大行动。

作为国家电子商务示范城市，温州深耕民营经济沃土、依托千亿轻工产业集群优势，构建起产业电商、直播电商、农村电商、跨境电商四位一体全域电商生态，现有网络市场经营主体34.7万家、重点平台入驻企业3.4万家、活跃网店9万家，近五年网络零售额年均增长7.8％，带动百万群众就业增收，完成了从“电商换市”到“电商提质、赋能共富”的迭代升级。电商已成为温州经济高质量发展的核心引擎。

为贯彻商务部和浙江省“电商提质 筑梦共富”服务实体经济推进电商高质量发展部署要求，温州立足数字经济与特色产业发展实际制定的十大行动，涉及产业融合、线上消费扩容增效、全域电商人才孵化等方面，为下一阶段产业发展提供了清晰的路线图和政策保障。

其中，温州将深化与淘天、1688、京东、抖音等主流电商平台合作，建立“温州优质产业带”“温州特色馆”专属标签与流量扶持机制，预计将培育会员商家6万家以上，培育产业带电商标杆企业超级工厂1000家以上；并实施选品中心培优行动，计划累计建设培育20个以上设施功能全、辐射范围广、示范作用好的电商选品中心。支持惠利玛等6家省级电商选品中心做优做强，联动各县级特色选品中心，开展电商选品活动100场以上。

同时，温州着力实施电商基地能级跃升行动，新培育一批发展质量和水平较好的电商产业基地。重点支持园博印象打造直播电商与智慧供应链枢纽，推进中国（瓯海）眼镜等9家省级电商基地提质升级，推动1个省级基地争创国家级示范。此外，温州还将实施线上消费扩容增效行动，深度参与全国“双品网购节”“网上年货节”“数商兴农庆丰收”“丝路云品电商月”等活动，依托温州五马街、梧田老街等重点商圈、文旅景区建设沉浸式直播场景，推进“直播+商圈”“直播+文旅”等多元创新，组织100场以上线上主题促消费活动。

此外，通过实施“直播电商提质”行动，培育“厂播”“店播”Top企业100家以上。持续做大直播电商规模，力争实现全年直播网络零售额超700亿元，直播网络零售量超20亿件，累计培育带货主播1万名，开展直播200万场。通过实施数智AI电商赋能行动，推广“AI+设计”“AI+客服”“AI+营销”等模式，探索研究OPC合作模式，推动“AI+跨境OPC社区”发展。组建“AI智囊”专家智库，面向直播机构、MCN机构、工坊主播开展专题培训与诊断，推动100家以上直播间智能化升级，打造“智播温州”名片。

不仅如此，温州还将构建面向全球的侨商电商枢纽，打造浙江省“丝路电商”合作先行区温州样板，支持侨企在“一带一路”重点国家布局公共海外仓60个，构建“前展后仓”一体化服务体系。

来 源：温州日报

原标题： 温州发布推进电商高质量发展十大行动 力争全年直播网络零售额超700亿元

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com