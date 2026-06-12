温州日报 2026-06-12 08:31:00

在机制建设、服务下沉、流通体系、产业能级、品牌营销等方面持续发力，跑出为农服务加速度。

温州网讯 趁着“吴越杯”足球赛的热度，日前，一场“供销共富市集·瓯越足球市集”在温州体育中心南广场开市，集中展销温州本地优质农特产品、特色小吃及文创产品，推动赛事经济与供销共富深度融合。

今年以来，市供销社以“供销跑村”助农共富专项行动为抓手，坚持全市“一盘棋”推进，建立健全常态化助企联村机制，统筹市县力量，在机制建设、服务下沉、流通体系、产业能级、品牌营销等方面持续发力，跑出为农服务加速度。

走进泰顺县司前镇廿四田里农场，一串串饱满的蓝莓挂满枝头，清甜果香扑鼻，吸引不少游客打卡采摘。蓝莓稳产增收背后，是一场全方位的扶持助力——

送农资，泰顺积极争取省政协、省供销社支持，向县域内各蓝莓种植园定向送达蓝莓农合联会员化肥15吨；送技术，与温州科技职业学院、浙江农林大学等合作，开展科学施肥、病虫害防控及蓝莓、甘蔗等技术培训；助销售，依托“供销优选+供富大篷车”双平台，将蓝莓鲜果送进食堂、部门、社区、车站等地，5月中旬以来助农销售蓝莓鲜果近40万元。

拓渠道促对接，一次次携手不断激活城乡循环。前不久，瑞安市杨梅文化旅游季如约而至，吸引近千名游客参与。现场不仅启动了“供销跑村”助农共富专项行动，还顺利签约“侨链天下·梅香出海”合作协议，助高楼杨梅打通外销通道，加速走出国门、“梅”香国际。而此前，瑞安市供销社与瑞安农商银行达成深度战略合作，入驻“丰收互联”APP助农专区，实现本地优质农产品“一键下单”，直达百姓餐桌。

聚焦供应链、生产链、品牌链，市供销社与浙农集团、浙茶集团等龙头企业合作也越发紧密，推动“小特产”升级为“大产业”。温州首个省市县三级供销社联动项目——浙农中药（温州）公司落地后，已建成200亩道地药材温郁金GAP种植基地。自3月投产以来，累计处理处方1500余张。“有了标准化种植模式，种子种苗、销路信息全都不用自己操心，心里踏实多了。”农户王超田说。

眼下，随着“土特产推荐官”培育工程深入实施，全市150余名推荐官走进田间地头，用一条条“跑村”Vlog开展产地溯源宣传，帮助农户拓宽产品销路，鼓起“钱袋子”。市供销社跑村团也纷纷行动，通过“我为群众找好梅，群众放心吃好梅”活动，推介温州好杨梅。

在乐清市，多家市场经营主体挂上了“共富工坊”牌匾，结合4家“供销优选”门店拓展“一店多能”服务，累计销售额70万元。

暖心解民忧，振兴促共富。各地供销社将持续深化“供销跑村”行动，依托品牌赋能、渠道拓面、产销联动，为乡村全面振兴和共同富裕添力。

来 源：温州日报

原标题： 温州各地掀起“供销跑村”行动热潮

因地制宜助农 鼓起农民“钱袋子”

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com