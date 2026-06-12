温州日报 2026-06-12 08:31:00

算力支撑、版权保障、变现渠道、出海通路——文化“新三样”的AI时代，正在温州拉开大幕。

温州网讯 “爱来坞”，听上去很像好莱坞，但它在温州。

这是浙南AI内容创作与传播基地的品牌名，意思是“AI时代的好莱坞”。它的目标很直接：让本土AI作品，加快走向全世界。

具体来说，温州瞄准的是文化“新三样”——网络文学、网络影视剧、网络游戏。这三样，正是当前AI内容出海最具潜力的赛道。

但“走向全世界”说起来容易，做起来难。温州瑞安孵化的《暗潮涌动》上线一周播放量突破5亿，但像这样的爆款毕竟是少数。目前行业普遍面临作品同质化、版权难确权、出海没渠道、合规审核繁琐等问题。解决这些堵点，“文化新三样+AI”才能扬帆远航。

为了把难题一个一个拆掉，日前，与“爱来坞”同步在温州云软件谷上线的，还有“AI创作者·全链护航礼包”。这个大礼包打通了从算力、确权、订单到全球分发的全链路：通过给每件AI作品打上独一无二的数字“身份烙印”，既能全网扫描侵权，也能打开海外维权的通道；另一头，直接连通品牌方的商业订单和海外分发平台，切实打通从“有作品”到“有订单”的关键一环。用阜博集团的话说：“让每一件AI内容资产都能安心出海。”

做这件事温州是有土壤的。当前，全市上下正深入实施人工智能创新发展三年行动计划，倾力打造“AI示范应用第一城”。平台也在相继成熟：中国（温州）数安港集聚生态企业超1200家；温州国际云软件谷汇聚数字经济企业超3000家；全市还落地了鹿城漫谷、AI动漫影视产业园等多个专业载体。

更值得一提的是，温州是全国“一人公司”创业的排头城市。大量AI创作者以个人或小团队形式高效产出，而温州近期发布了全省首份系统性“一人公司”扶持政策，提供算力券、法务支持和金融保障，让“一个人就是一家公司”从理想变成现实。

在“爱来坞”，一个充满活力的文创新生态正在成型。这里不仅汇聚了9家规上文化“新三样”企业，创下近20亿元的营收，还催生了超2000部AI影视作品。随着AI春晚团队等近十家机构落户，产业版图愈发清晰。

算力支撑、版权保障、变现渠道、出海通路——文化“新三样”的AI时代，正在温州拉开大幕。

记者手记：

AI时代，护航要更快一步

以往，创意易得，确权、出海却“步步惊心”。如今，从算力券到数字“身份证”，从侵权监测到全球分发，全链条护航，让更多小微创作者也有了闯世界的底气。

规范发展，是许多行业的必经之路。不同的是，AI产业迭代太快、裂变太猛，风险和缺口也来得更急。因此，跟进保障，不能按部就班，必须跑在前面，让每一次创意的落地，从一开始就有章可循、有路可走。

来 源：温州日报

原标题： 温州打造“AI+文化”出海服务全链条 让每一项AI内容资产安心闯世界

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com