温州日报 2026-06-12 08:31:00

从此，无论是温商走南闯北，还是游客来访，都有了一张体面的温州特产“金名片”。

温州网讯 提起温州伴手礼，你是否曾感到选择困难？6月11日下午，在浙江省“电商提质 筑梦共富”服务实体经济专项行动温州专场现场，温州城市伴手礼迎来了专属身份——“五马十坊”区域公共品牌正式发布，其天猫旗舰店也同步上线。从此，无论是温商走南闯北，还是游客来访，都有了一张体面的温州特产“金名片”。

瓯海区网络经济促进会会长、浙江悠享时电子商务有限公司董事长蔡夏雷介绍，在瓯海区商务局的引导支持下，瓯海区网络经济促进协会牵头，联合本土龙头电商企业共同打造“五马十坊”区域公共品牌。

品牌之名，藏着千年温州的文化根脉。“五马”取自温州地标五马街，“十坊”溯源宋代三十六坊的商贸基因。视觉上以印章为核心元素，践行温州“义利并举”的经商精神，向广大消费者许下品质承诺。目前，“五马十坊”精选鸭舌、鮸鱼饼、特色粽、糕点、乌牛早茶等六大温州经典特色物产，搭配国潮设计焕新，让传统风味适配现代审美。

“五马十坊”精心搭建三级产品体系，实现全场景布局:高性价比入门款主打日常引流，化身流动的温州城市名片；节庆（商务）礼盒紧扣端午、中秋、春节等传统节点，同时提供企业定制服务，用“温州味”串联起温商乡情与商务往来；高端限定形象款则侧重于让美食变身承载地域文化的艺术品。

目前，品牌有着清晰的“两步走”发展规划：短期将快速完善糕点、卤味、水产等产品线，完善线上线下销售网络，叫响“温州礼，就选‘五马十坊’”；长期则致力于打造全国知名的“浙江制造”区域品牌，深度讲好千年商港温州故事，以品牌发展带动农户增收、企业增效，以电商力量助力乡村共富。

来 源：温州日报

原标题： 温州城市伴手礼有了统一名片

“五马十坊”区域公共品牌正式发布

记者 洪越风 瓯海融媒记者 黄冰娥 摄影 王斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com