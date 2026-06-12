温州日报 2026-06-12 08:37:00

近日，温州野鸟会会员罗柳富、翁杨忠在三垟湿地公园开展常态化鸟类观测工作时，意外记录到国家“三有”保护野生动物朱鹂，

温州网讯 近日，温州野鸟会会员罗柳富、翁杨忠在三垟湿地公园开展常态化鸟类观测工作时，意外记录到国家“三有”保护野生动物朱鹂，经专业核实确认，该鸟类为浙江省鸟类新记录物种。

据观测者回忆，当日上午9时许，二人进入三垟湿地公园保育区周边树林开展观测，在记录到四声杜鹃叫后，头顶突然传来类似猫头鹰鸣叫的特殊鸟鸣。循声望去，一只外形艳丽的鸟骤然飞出，停歇在不远处的柳杉枝头。该鸟背部呈现亮眼的鲜红色，头黑，具白色眼圈，辨识度极高。曾在云南百花岭拍摄过朱鹂的罗柳富，当即脱口而出：“是朱鹂。”

“2024年，我在百花岭苦等一上午，才换来与朱鹂的三秒钟相遇，没想到如今能在温州和朱鹂意外重逢。” 让罗柳富颇为遗憾的是，这只朱鹂极为机敏，仅在枝头停留一分多钟便离去，且拍摄到的飞版画面均为背影。

据了解，朱鹂隶属于雀形目黄鹂科，系中大型鸟类，主要分布在东南亚及中国南部、台湾、西藏等地，常栖息于中低海拔地区的常绿林、落叶林、橡树林等，冬季会迁至较低海拔地区。该鸟类雌雄外观差异明显，雄鸟头、颈部及翅膀呈墨黑色，躯体其余部位为砖红色；雌鸟头部为黑褐色，背部偏暗褐色，腹部以浅灰色为底色，布有黑色细纹与栗色痕迹；幼鸟外形与雌鸟相近，但头喉区域色泽更深。

来 源：温州日报

原标题： 三垟湿地惊现朱鹂 浙江再添鸟类新记录

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com