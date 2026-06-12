温州文旅资讯 2026-06-12 08:37:00

温州超多景区、住宿、餐饮优惠同步开启。赶快带上你的准考证解锁海量福利，畅快玩转温州

高考已圆满收官，中考正蓄力冲刺。

2026年中、高考考生看过来！雁荡山、楠溪江、百丈漈-飞云湖景区免费游。温州超多景区、住宿、餐饮优惠同步开启。赶快带上你的准考证解锁海量福利，畅快玩转温州

雁荡山风景名胜区

刘勇 摄

时间：6月10日至8月31日

内容：灵峰日景、灵峰夜景、大龙湫、灵岩、方洞、三折瀑、雁湖、显胜门、羊角洞景区向全国中、高考考生免费开放。

楠溪江风景名胜区

周丽芳 摄

时间：即日起至8月31日

内容：2026年中、高考考生凭本人准考证及身份证（核验入景区）进入苍坡古村、丽水街、崖下库可免首道门票；龙湾潭国家森林公园、石桅岩免首道门票，二销项目及皮划艇漂流享5折优惠；永嘉书院首道门票享5折优惠。

百丈漈-飞云湖景区

邢碎汉 摄

时间：即日起至9月1日

内容：全国应届中、高考考生本人凭准考证及身份证、大学录取通知书或学信网相关凭证等材料进入刘伯温故里景区-百丈漈可免首道门票。

鹿城区

@塘河夜画

龙湾区

@文旅龙湾

瓯海区

@温州乐园

洞头区

@洞头百岛旅游

乐清市

钱海挺 摄

瑞安市

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文成县

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平阳县

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泰顺县

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来 源：温州文旅资讯

原标题： 免费！折扣！温州送出文旅“大礼包”！

本文转自：温州新闻网 66wz.com