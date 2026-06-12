鹿城发布 2026-06-12 09:17:27

6月11日，2026年第一批“中国好人榜”发布仪式在河北邢台举行。温州市鹿城区红日亭公益慈善会会长孙兰香被选树为“助人为乐”类中国好人。她十六年如一日投身公益，带领红日亭团队累计服务超320万人次，并推动建立多个爱心驿站。她成为鹿城区第9位获此殊荣的先进典型。

6月11日下午，2026年第一批“中国好人榜”发布仪式在河北邢台举行。作为浙江省代表之一，温州市鹿城区红日亭公益慈善会会长孙兰香经推荐、网友评议和专家评审等环节，被选树为“助人为乐”类中国好人。这份沉甸甸的荣誉，不仅是对她个人十六载公益坚守的最高褒奖，更是鹿城区精神文明建设结出的又一硕果。

在温州，“红日亭”早已超越了一座凉亭的物理意义，成为这座城市的精神文明地标。自2010年退休投身公益并接过爱心接力棒以来，孙兰香便成了这里名副其实的“亭长”。十六年间，她几乎全年无休，每日凌晨四点便准时出现在亭内，淘米、熬粥、烧制伏茶，将一碗碗热腾腾的粥茶送到环卫工人、孤寡老人和过往行人的手中。据统计，她带队期间，红日亭供应的免费伏茶与早餐粥年均惠及超过20万人次，累计服务已超320万人次。

除了日复一日的施粥施茶，孙兰香还带领团队将爱心触角延伸至节日帮扶、应急救援和助学助困等更广阔的领域。自2013年起，她组织开展助学活动，累计资助百余名困难学生，帮助50多名大学生圆梦大学。

孙兰香深知，个人的力量是有限的，善行需要制度化与可复制。她不仅坚守着红日亭的炉火，更致力于将其打造为“公益孵化器”。她推动温州各地已建立起40多个“爱心驿站”。如今，温州已形成3000多个类似红日亭的伏茶点，从一座亭的善念，生长为一片茂盛的“爱心森林”。凭借卓越的贡献，孙兰香此前已先后荣获中华慈善奖慈善楷模、浙江最美志愿者等多项殊荣。

回望过往，鹿城区深耕精神文明培育，持续涌现出一大批可亲可敬、可学可做的身边榜样。此前，陈明德、周祥薇、黄宇慧、胡温中、许延林、潘展乐、郑思维等个人及相关团体先后登上“中国好人榜”。孙兰香成为鹿城区第9位选树出来的“中国好人”先进典型。

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原标题： 孙兰香，入选“中国好人榜”！

本文转自：温州新闻网 66wz.com