温州日报 2026-06-12 09:16:00

两支温州队，走着截然不同的路，却流着同样滚烫的血——那是为家乡拼尽最后一颗子弹的执拗，是温州人骨子里不服输的劲头。

这支温州队能闯进决赛，已出乎很多人的意料。

小组赛6胜2平2负，咋一看成绩还不错。但仔细分析赛程可以看出，这支温州队的发挥并不稳定——在开赛两连胜的情况下，接连与湖州、金华打成平手，小组赛末段又接连败在宁波、杭州两支“大魔王”球队的手中。尽管闯进淘汰赛，但小组赛里起伏不定的表现，让外界普遍认为，温州队很难进入决赛。

这里就不得不提另一支温州队——首届浙BA的温州队。

华丽的进攻、帅气的脸庞、22场小组赛仅失一场，绝对的夺冠大热门……然而，这支温州人心中无可争议的“白月光”，却在今年1月24日遗憾止步半决赛。

那晚，成了无数温州球迷的“意难平”。

就在浙BA的“戒断期”还挥之不去的情况下，吴越杯温州队登场了。

两支温州队，最大的不同，就是在热度上。

咱们尚不讨论，足球和篮球哪个在温州更有群众基础，单从流量数据看，吴越杯温州队的受关注度，远不及浙BA的温州队。

犹记得浙BA期间，比赛日朋友圈里“九宫格”刷屏，抢不到票的抱怨能盖几百层楼。

而吴越杯的看台上，小组赛期间空座不少，话题讨论度也远没有浙BA那么激烈。

你可以说，这是因为足球场太大、座位太多，也可以说，是因为足球场要日晒雨淋……但这种落差，队员们心里自然有数。

可就是这支“存在感不强”的温州队，偏偏在半决赛客场挑落夺冠大热门宁波队，硬是闯入了总决赛。

同样是草根出身，浙BA温州队在城市争霸赛期间便已星光熠熠。从主力到替补，从教练到解说，个个都成了温州的名人，出门在外，签名能签到手抽筋。球迷们能如数家珍地报出他们的昵称、大学、技术特点——那是一种偶像式的仰望。

然而，体育竞技就是这样残酷——当你背负了整座城市的希望，每一步都要走得小心翼翼。

而吴越杯的这支温州队，都闯进决赛了，很多队员对于球迷来说还是“生面孔”。走进人群里，你甚至认不出他们来；就算是主力队员，面对采访话筒还是会脸红——但恰恰是这种“不被关注”，反倒成了一种保护。

没人指望他们夺冠，甚至没人指望他们进决赛。

输了，正常。

赢了，血赚！

对阵宁波的半决赛，赛前我问陈彦桦，紧张不？

他挠挠头说：“没啥好紧张的，拼就完了。”

为温州而战。这五个字，或许就是两支队伍最深的默契。

浙BA的温州队倒在了半决赛，但没人会说他们不拼。那晚输球后，队长杨希龙红着眼眶向看台上的球迷鞠躬致歉，那个画面至今还留在我的相册里。他们太想赢了，想为这座城市赢一个冠军。

这份想赢的心，和陈彦桦说出“拼就完了”时的神情，一模一样。

一支是星光璀璨的偶像，一支是青涩质朴的少年。一支在万众瞩目里抱憾离场，一支在不被期许中杀出一条血路。

两支温州队，走着截然不同的路，却流着同样滚烫的血——那是为家乡拼尽最后一颗子弹的执拗，是温州人骨子里不服输的劲头。

兄弟们！你们很棒了！

来 源：温州日报

原标题： 从浙BA到吴越杯，从意难平到败犹荣

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com