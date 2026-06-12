温州日报 2026-06-12 09:16:00

本次大赛以“青春助力科技创新和产业创新深度融合”为主线，并增设科技创新青年突击队建功竞赛

温州网讯 青春逢盛世，创新启新程。近日，由团省委、省国资委、省发展改革委、省经信厅、省科技厅等联合举办的第七届浙江省青工创新创效大赛正式启动。本次大赛以“青春助力科技创新和产业创新深度融合”为主线，并增设科技创新青年突击队建功竞赛，聚焦人工智能新兴产业、人形机器人未来产业领域，发掘和选树敢于攻坚、善于创新的优秀青年队伍

本次大赛分为竞赛比学、风采展示、协同赋能三个部分。团省委相关负责人表示：“大赛深耕赛事育人实效，更加注重赛事赋能的‘后半篇文章’，通过风采展示和协同赋能两个方面、五类活动，多维度鼓励支持青年开展创新实践，悉心浇灌青年创新创效的沃土，全力助推由青年领衔的创新创效项目拔节生长。”

风采展示部分包括青工创新创效工作室展示活动、“浙里创新？青春建功”青年说以及“浙里青创”新青年创享集三项内容。青工创新创效工作室展示活动通过择优选树一批青工创新创效工作室，进一步激发职业青年投身科技创新和产业创新深度融合的热情；青年说活动则通过个人宣讲、原创歌曲、情景剧等形式，展现企业青年风貌；成果发布会现场将设置新青年创享集，集中展示大赛涌现出来的优质青创项目。

除此以外，大赛紧扣青年成长成才需求与科创成果转化痛点，面向所有决赛入围团队开设青创成长训练营，特邀行业专家、资深学者及往届获奖项目主创人员现场授课，研判前沿创新态势、解读科创利好政策、分享一线实战经验。

同时，大赛配套推出青创项目集成服务，邀请专业咨询机构针对性参与书面评审、现场路演、闭门答辩等核心赛事环节，切实打通科创成果落地转化链路，助力优质青创项目落地生根、赋能产业发展。

来 源：温州日报

原标题： 第七届省青工创新创效大赛正式启动

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com