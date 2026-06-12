剑拔弩张的父母终于握手言和 法官：“僵持下去最受影响的是孩子”
温州网讯 “我跟他没什么好说的，孩子我绝不会给他看。”电话那头，刘某的声音斩钉截铁，如同一堵冰冷的墙，隔断了友好沟通的可能。
瑞安市人民法院执行干警池矛维只能从长计议。这是一起典型的婚姻家庭纠纷案件，2023年9月，胡某与刘某经法院调解离婚，双方就三个女儿的抚养问题达成协议：大女儿、二女儿由母亲刘某直接抚养，小女儿由父亲胡某直接抚养，双方须按月向对方支付对应抚养费，并互享探望权。原以为离婚调解能为这段破碎婚姻画上句号，可两人在婚姻存续与离婚过程中积攒的不满与隔阂，并未能完全消散。
2024年11月，双方矛盾彻底爆发。刘某因担心胡某情绪不稳影响小女儿的身心健康，不仅拒不配合胡某行使探望权，还擅自将约定由胡某抚养的小女儿接走，拒不送回。胡某一气之下停止支付抚养费，并以刘某拒不配合探望为由，向法院申请强制执行。
池矛维接手案件后，多次尝试通过电话疏导、预约面谈等方式缓和对立情绪，却处处碰壁。胡某火气十足：“看自己孩子天经地义，她这是故意刁难。”刘某则满心戒备：“我信不过他，他来探望就是想把孩子抢走。”双方各执一词互不相让，让案件一度陷入僵局。
面对僵局，池矛维没有放弃，他反复梳理案情细节，终于在琐碎的家事细节里寻到了破局关键。他发现胡某与前妻所生的大儿子明理懂事，在家庭中颇具话语权，胡某也十分信任他，愿意听取他的意见。
池矛维立刻拨通了胡某大儿子的电话，诚恳说明情况：“你父母因探望事情矛盾很深，僵持下去最受影响的是孩子。你明事理，在你父亲心里有分量，希望你能帮忙调和，劝他冷静，把这件事妥善解决，毕竟是为孩子好。”大儿子听后应下，表示会去劝说父亲。
大儿子的介入让胡某的强硬态度率先软化，僵局随之松动。池矛维趁热打铁推进调解，为照顾刘某的感受，提议将探望地点定在法院专门的探望权基地。刘某听后顾虑渐消，双方最终约定在小女儿生日当天，在法院探望权基地完成期盼已久的探望。
考虑到双方可能出现情绪波动，池矛维特意邀请心理咨询师，在探望前为双方开展情绪疏导。同时，安排家事观察员全程见证，以第三方视角客观记录探望过程、开展专业评估，为后续亲情维系提供参考依据。
探望当天，现场气氛温馨有序。胡某终于见到了日夜牵挂的女儿，他眼中泛起激动的泪花，紧紧抱住孩子，当场依照协议足额支付了抚养费，用实际行动扛起父亲的责任。
在池矛维的引导下，双方就后续探望方式、时间安排等事宜达成了一致意见。看着曾经剑拔弩张的两人如今心平气和地协商，池矛维由衷地感到欣慰。在他眼中，探望权执行不仅是依法兑现法律文书确定的权利，更是一场修复家庭关系、守护未成年人成长的暖心之旅。
来 源：温州日报
记者 张琳 通讯员 孙小蝶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
外交部推介温州！“两岸半屏山”全球传播！社会06-11
-
温州7个科技服务团，入选“科创中国”项目！社会06-11
-
从观景园到幸福圈，换个视角看温州园博园社会06-11
-
最快1个工作日办结！温州企业公证有了线上新通道社会06-11
-
瓯越大地吹拂“有礼”之风 温州人开始“卷”起文明微行动社会06-11
-
文成跨境电商迎来大爆发 推动出口增速位居全市第一社会06-11
-
“国字号”上新 瑞安梅屿番茄入选全国名特优新农产品名录社会06-11
-
平阳OPC社区激活“一人经济”新赛道社会06-11
-
泰顺入选省级“历史经典产业协同区”社会06-11
-
“胜华波”再次冲刺A股上市 拟募资26亿元用于扩能项目社会06-11