温州日报 2026-06-12 09:16:00

在他眼中，探望权执行不仅是依法兑现法律文书确定的权利，更是一场修复家庭关系、守护未成年人成长的暖心之旅。

温州网讯 “我跟他没什么好说的，孩子我绝不会给他看。”电话那头，刘某的声音斩钉截铁，如同一堵冰冷的墙，隔断了友好沟通的可能。

瑞安市人民法院执行干警池矛维只能从长计议。这是一起典型的婚姻家庭纠纷案件，2023年9月，胡某与刘某经法院调解离婚，双方就三个女儿的抚养问题达成协议：大女儿、二女儿由母亲刘某直接抚养，小女儿由父亲胡某直接抚养，双方须按月向对方支付对应抚养费，并互享探望权。原以为离婚调解能为这段破碎婚姻画上句号，可两人在婚姻存续与离婚过程中积攒的不满与隔阂，并未能完全消散。

2024年11月，双方矛盾彻底爆发。刘某因担心胡某情绪不稳影响小女儿的身心健康，不仅拒不配合胡某行使探望权，还擅自将约定由胡某抚养的小女儿接走，拒不送回。胡某一气之下停止支付抚养费，并以刘某拒不配合探望为由，向法院申请强制执行。

池矛维接手案件后，多次尝试通过电话疏导、预约面谈等方式缓和对立情绪，却处处碰壁。胡某火气十足：“看自己孩子天经地义，她这是故意刁难。”刘某则满心戒备：“我信不过他，他来探望就是想把孩子抢走。”双方各执一词互不相让，让案件一度陷入僵局。

面对僵局，池矛维没有放弃，他反复梳理案情细节，终于在琐碎的家事细节里寻到了破局关键。他发现胡某与前妻所生的大儿子明理懂事，在家庭中颇具话语权，胡某也十分信任他，愿意听取他的意见。

池矛维立刻拨通了胡某大儿子的电话，诚恳说明情况：“你父母因探望事情矛盾很深，僵持下去最受影响的是孩子。你明事理，在你父亲心里有分量，希望你能帮忙调和，劝他冷静，把这件事妥善解决，毕竟是为孩子好。”大儿子听后应下，表示会去劝说父亲。

大儿子的介入让胡某的强硬态度率先软化，僵局随之松动。池矛维趁热打铁推进调解，为照顾刘某的感受，提议将探望地点定在法院专门的探望权基地。刘某听后顾虑渐消，双方最终约定在小女儿生日当天，在法院探望权基地完成期盼已久的探望。

考虑到双方可能出现情绪波动，池矛维特意邀请心理咨询师，在探望前为双方开展情绪疏导。同时，安排家事观察员全程见证，以第三方视角客观记录探望过程、开展专业评估，为后续亲情维系提供参考依据。

探望当天，现场气氛温馨有序。胡某终于见到了日夜牵挂的女儿，他眼中泛起激动的泪花，紧紧抱住孩子，当场依照协议足额支付了抚养费，用实际行动扛起父亲的责任。

在池矛维的引导下，双方就后续探望方式、时间安排等事宜达成了一致意见。看着曾经剑拔弩张的两人如今心平气和地协商，池矛维由衷地感到欣慰。在他眼中，探望权执行不仅是依法兑现法律文书确定的权利，更是一场修复家庭关系、守护未成年人成长的暖心之旅。

来 源：温州日报

原标题： 剑拔弩张的父母终于握手言和 法官：“僵持下去最受影响的是孩子”

记者 张琳 通讯员 孙小蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com