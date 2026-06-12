周末温州将迎来强降雨！明天最高温预计降至24℃ 最低温降至21℃左右
温州都市报 2026-06-12 09:16:43
市气象部门发布最新预报，本周末（13日至14日）我市将迎来明显降雨过程，气温大幅下降。周六普降大雨，最高气温跌至24℃；周日转为中雨或阵雨。此外，16日至17日全省范围还将迎来一次明显降雨过程，市民需注意增添衣物。
温州网讯 据市气象部门发布的最新天气预报，这个周末（13日至14日）我市将迎来一次明显的降雨过程，气温也将随之大幅下降。
天气预报显示，今天白天全市以多云天气为主，最高气温约30℃，最低气温22℃左右，体感较为舒适。夜里开始转阴到阵雨天气。
到了周六，我市将普降大雨，最高气温将从前一天的30℃左右下跌至24℃，最低气温也将降至21℃左右。这次降温主要是因为雨水带来了“湿冷魔法攻击”，体感温度会骤然下降。伴随着明显的降温和阴雨，市民要注意及时增添衣物，谨防着凉。
周日的降雨相比前一天有所减弱，转为中雨或阵雨天气。气温预计将略有回升，全天温度在21℃至25℃之间。
16日至17日前后，受高空槽和低涡的影响，全省范围内还将迎来一次比较明显的降雨过程。
13日（周六）：阴有大到暴雨，局部大暴雨21～24℃
14日（周日）：阴有大阵雨或雷雨，部分暴雨到大暴雨21～25℃
15日（周一）：多云到阴，局部有阵雨23～29℃
16日（周二）：多云到阴有阵雨或雷雨22～28℃
来 源：温州都市报
原标题： 周末将迎来强降雨 明天最高温预计降至24℃，最低温降至21℃左右
记者 蔡挺
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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