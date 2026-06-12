温州永嘉：“邻呼我帮”暖山城

学习强国温州学习平台 2026-06-12 09:04:14

以党建为引领、以网格为载体、以邻里为支撑，创新打造“邻呼我帮·暖心助老”邻里互助养老服务试点项目，走出一条低成本、可复制、可持续的山区邻里互助养老新路径。

“以前子女不在身边，买个菜、取个药都要自己忙活，遇上急事连个搭把手的人都没有，心里空落落的。如今不一样了，邻里街坊相互照应，随叫随帮，日子过得踏实又暖心。”

说这话的，是家住温州市永嘉县瓯北街道金桂花小区的独居老人王阿姨。她眉眼舒展，语气里是藏不住的暖意。

在永嘉县，这样的暖心事，正在越来越多的老旧小区里发生。

永嘉县，素有“八山一水一分田”之称，县域内老旧小区集中、养老点位有限、专业资源分散。传统的“政府单向兜底、机构单一服务”模式，在城市成熟社区尚可运转，到了山区县城，却常常力不从心——就近安养、情感陪伴、日常帮扶，这些老人最朴素的期盼，恰恰是服务最难触达的角落。

如何破题？

永嘉县的答案是：从邻里出发，向共治求解。以党建为引领、以网格为载体、以邻里为支撑，创新打造“邻呼我帮·暖心助老”邻里互助养老服务试点项目，走出一条低成本、可复制、可持续的山区邻里互助养老新路径。

社工、网格员、志愿者敲门问需了解老年人需求。

敲门问需，从“被动等待”到“主动前置”

养老服务提质，精准是第一步。过去，社区服务多为“统一供给、大水漫灌”，高龄独居老人的隐性需求、细微难题常常被忽略。

永嘉县改变思路：依托网格化治理体系，创新推行“敲门三询、错时走访、分类建档”工作法，变“老人求助、干部响应”为“敲门知需、精准适配、服务前置”。

社工、网格员、党员志愿者错峰上门、分片包干，避开老人午休和晚间休息时段，温情入户。重点聚焦高龄、独居、空巢、失能半失能等特殊群体，细致问询日常起居、饮食助餐、居家安全、就医购药、情感陪伴等真实需求，耐心倾听生活中的难处与期盼。

一改过去粗放式摸排，永嘉县建立起动态化、精细化的老年人信息台账，实时更新老人身体状况、服务需求、帮扶记录，实现困难早发现、需求早掌握、服务早落地。

以精准摸排为基础，永嘉县梯次推进试点建设：瓯北金桂花小区纳入市级首批互助养老试点，南城街道明珠花园、开元嘉园延伸拓展为县级试点小区，形成“市级引领、县级联动、多点覆盖”的试点格局，为规模化推广筑牢根基。

市级试点小区金桂花小区开展功能区改造座谈会。

三方联动，从“单打独斗”到“多元共治”

邻里养老破局，资源整合是关键。老旧社区养老资源薄弱、力量分散，单靠社区自身难以长效运转。

永嘉县打破服务壁垒与资源孤岛，秉持“资源共享、优势互补、协同助老”理念，构建起“党建引领、机构助力、邻里补位”的三方联动养老新格局。

党建领航，发挥党员先锋模范作用，组建专业化党员助老志愿队伍，带头开展上门探望、日常帮扶、政策宣讲等暖心服务，筑牢养老服务红色根基。专业赋能，依托永嘉县杏福嘉社工机构等专业资源，统筹服务规划、培育志愿力量、优化互助模式，让邻里养老更规范、更精细；对接永嘉县雨花老年公益服务中心等社会组织，落地公益助餐、物资配送、敬老慰问等便民服务，补齐就餐难、购物难短板。

同时，广泛激活基层邻里力量，重点吸纳辖区低龄健康老人、热心居民、退休骨干，培育本土化、常态化邻里互助队伍。一个“党员带头、专业支撑、邻里互助、全民参与”的助老服务矩阵渐次成形，养老服务从“单点输出”变为“全域赋能”。

开展“邻里互助·养老相伴”宣传活动。

邻里守望，从“物质兜底”到“精神安养”

最好的养老，是邻里相伴、温情相守。

与传统养老侧重物质帮扶、硬件保障不同，永嘉县“邻呼我帮·暖心助老”项目深耕基层、贴合民生，聚焦老人精神慰藉、日常陪伴、邻里温情的核心需求，大力倡导“低龄帮高龄、邻里伴夕阳”的文明新风。

立足老旧小区配套有限、基层养老务实管用的实际，当地摒弃重投入、重形式的传统模式，打造“双向结对、荣誉激励、邻里回馈”的轻量化互助体系。通过楼道公示、暖心表扬、荣誉表彰等柔性方式，正向引导居民主动参与助老服务，激发内生动力。

截至目前，已梳理形成了日常陪伴、代办代购、健康提示、邻里关怀等高频基础服务清单，从小事着手、从细节发力，让互助服务融入日常、落地见效。

如今在永嘉3个试点小区，邻里串门多了，老人笑脸多了，暖心氛围浓了。从低龄老人主动帮扶高龄独居老人到邻里之间互帮互助、守望相伴，不仅解决了生活难题，更填补了情感空白——独居不再孤独，空巢不再空心。

下一步，永嘉将持续深耕邻里互助养老模式，优化服务清单、壮大志愿队伍、完善激励机制、提炼试点经验，持续擦亮“邻呼我帮·暖心助老”品牌，推动邻里互助养老常态化、规范化、长效化推广。让邻里温情，守护每一位老人的幸福晚年；在山城永嘉，绘就老年友好型社会建设的暖心画卷。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 温州永嘉：“邻呼我帮”暖山城

作者：潘修多

本文转自：温州新闻网 66wz.com