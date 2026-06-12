“萌宝空间”让幼儿“萌萌哒”长大 温州研讨“托幼一体化”温州路径

温州都市报 2026-06-12 09:16:43

6月11日，温州市举办幼儿园托幼一体化“萌宝空间”改造研讨活动，聚焦2～3岁托班幼儿照护空间改造。会议解读了相关《意见》，提出“专属+共享”、“序”空间等五个改造关键词。目前全市已有托幼一体化幼儿园763所，在托幼儿14976人。瓯海区今年将完成10所幼儿园的改造项目。

温州网讯 6月11日，温州市幼儿园托幼一体化“萌宝空间”改造研讨活动在瓯海区南瓯幼儿园香开园区举行。来自全市学前教育领域的专家、园长及教师代表齐聚一堂，聚焦2～3岁托班幼儿照护空间的高质量改造，共同探讨“托幼一体化”的温州路径。

此前，我市印发了《温州市幼儿园托幼一体化“萌宝空间”改造的指导意见》（下简称《意见》），创新提出“萌宝空间”概念——以2～3岁婴幼儿身心发展规律为原点，打造安全规范、温馨宜人、科学适配的“如家”照护环境，让每一个宝宝“萌萌哒”长大。活动中，与会人士对《意见》进行了解读。

温州市学前教育指导中心副主任凌素凡介绍，当前不少幼儿园托班空间仍沿用3～6岁幼儿环境模式，存在规划不合理、设施不科学、缺乏归属感等问题。为此，《意见》提炼出五个改造关键词：“专属+共享”——盘活资源，让每一寸空间都不浪费；“序”空间——安全又规矩，给宝宝稳稳的安心感；“暖”空间——像家一样暖，让宝宝爱上幼儿园；“宜”空间——慢慢来、刚刚好，陪着宝宝每一步成长；协同共育——大家一起来，守护最柔软的群体。“一个有序、温暖、适宜的环境，不仅是安全的容器，更是隐形的课程、无声的教师。”凌素凡说。

随着《意见》的落地，温州正以实实在在的行动，为“最柔软的群体”铺就一条温暖、安全、自主的成长之路。

瓯海区教育局党委委员、副局长方欣慰介绍，今年瓯海区确定了10所幼儿园、11个班级的“萌宝空间”改造作为民生实事项目，以点带面推动全域提升。

温州市学前教育指导中心主任陈苗表示，全市现有托幼一体化幼儿园763所，开设托班1044个，在托幼儿14976人。各地将应开尽开，科学做好增量测算表示，全力保障改造经费。“萌宝空间改造不是刷墙、换桌、买器械的表面工程，而是融合儿童发展课程理念的系统工程，要做到一人一案科学规划。”

当天下午，与会人员分赴永嘉县桥下镇中心幼儿园、上塘中心城区幼儿园等，实地观摩“萌宝空间”试点，开展对话式教研。

本次活动由温州市学前教育指导中心主办，瓯海区教育局、瓯海区南瓯幼儿园及永嘉县教育局承办。

来 源：温州都市报

原标题： “萌宝空间”让幼儿“萌萌哒”长大 我市研讨“托幼一体化”温州路径

记者 华晓夏

本文转自：温州新闻网 66wz.com