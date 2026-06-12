骨盆骨折大血管破裂 4小时生死救援“补”好血管
温州网讯 近日，乐清市人民医院创伤中心上演一场生死救援。一名患者因严重外伤引发骨盆骨折、大血管破裂，陷入重度失血性休克，命悬一线。医院多学科团队接力奋战，凭借先进技术与默契配合，将患者从死亡边缘拉回，目前患者已康复出院。
骨盆骨折合并大血管损伤是创伤领域最凶险的急症之一，出血速度极快，常规止血方式根本来不及发挥作用。伤者入院时已处于重度失血性休克状态：血压持续下降，意识模糊。
危急关头，该院创伤中心副主任医师陈望龙当机立断，采用复苏性主动脉球囊阻断术开展急救。医护人员从患者腿部股动脉血管置入球囊导管，暂时阻断主动脉血流，快速止住盆腔和下肢的大出血，优先保障心脏、大脑等重要器官供血。患者出血得以初步控制，生命体征暂时稳定，为后续手术争取到了宝贵的黄金1小时。
随后，显微外科主任医师叶智江接手血管修复手术。术中他发现受损血管缺损过长，无法直接缝合，于是采用人工血管桥接重建。在显微镜下，他一针一线将人工血管与自体血管吻合，耗时四小时恢复患者下肢血液流通。
手术结束后，患者先转入重症监护室观察，随后转入创伤骨科病房。科室主任金亚平带领团队全程贴身守护，密切监测血管供血情况，针对性开展防感染、防血栓治疗，并循序渐进指导患者康复训练。在医护人员精心照料下，患者伤口日渐愈合，肢体功能逐步恢复，最终平安出院。
“是医生们给了我第二次生命！”出院之际，患者及家属连连道谢。
来 源：温州都市报
记者 何群芳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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