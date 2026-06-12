骨盆骨折大血管破裂 4小时生死救援“补”好血管

温州都市报 2026-06-12 09:16:43

近日，乐清市人民医院创伤中心成功救治一名骨盆骨折合并大血管破裂的重度失血性休克患者。副主任医师陈望龙采用复苏性主动脉球囊阻断术止血，主任医师叶智江实施人工血管桥接重建。经金亚平团队术后护理，患者已康复出院。

温州网讯 近日，乐清市人民医院创伤中心上演一场生死救援。一名患者因严重外伤引发骨盆骨折、大血管破裂，陷入重度失血性休克，命悬一线。医院多学科团队接力奋战，凭借先进技术与默契配合，将患者从死亡边缘拉回，目前患者已康复出院。

骨盆骨折合并大血管损伤是创伤领域最凶险的急症之一，出血速度极快，常规止血方式根本来不及发挥作用。伤者入院时已处于重度失血性休克状态：血压持续下降，意识模糊。

危急关头，该院创伤中心副主任医师陈望龙当机立断，采用复苏性主动脉球囊阻断术开展急救。医护人员从患者腿部股动脉血管置入球囊导管，暂时阻断主动脉血流，快速止住盆腔和下肢的大出血，优先保障心脏、大脑等重要器官供血。患者出血得以初步控制，生命体征暂时稳定，为后续手术争取到了宝贵的黄金1小时。

随后，显微外科主任医师叶智江接手血管修复手术。术中他发现受损血管缺损过长，无法直接缝合，于是采用人工血管桥接重建。在显微镜下，他一针一线将人工血管与自体血管吻合，耗时四小时恢复患者下肢血液流通。

手术结束后，患者先转入重症监护室观察，随后转入创伤骨科病房。科室主任金亚平带领团队全程贴身守护，密切监测血管供血情况，针对性开展防感染、防血栓治疗，并循序渐进指导患者康复训练。在医护人员精心照料下，患者伤口日渐愈合，肢体功能逐步恢复，最终平安出院。

“是医生们给了我第二次生命！”出院之际，患者及家属连连道谢。

来 源：温州都市报

原标题： 骨盆骨折、大血管破裂，患者命悬一线 4小时生死救援“补”好血管

记者 何群芳

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