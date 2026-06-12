潮新闻 2026-06-12 09:12:29

温州率先全省开展“企业码+公证”应用场景。瑞安市监与司法部门推动系统互通，企业通过小程序在线完成身份认证和材料调取。该服务实现全程无纸化，申报材料减少80%以上，办理时限压缩至最快1个工作日，有效解决异地办事难问题。

“没想到办公证就像扫码付款一样简单！”6月11日，远在国外的蔡先生通过“电子营业执照”企业码小程序，在线完成了身份认证，调取电子营业执照、电子印章等，几分钟便完成了公证申请。他是瑞安市一家酒业公司的法定代表人，与国内多家商超合作，原本签约合同需要他本人到场办理公证，现在手机上操作一键解决，他直呼“方便”。

瑞安市市场监管部门供图

“企业码+公证”应用场景是温州率先全省开展的电子营业执照司法服务业务。据介绍，企业经营过程中会有多个事项需要办理公证，如合同签署、企业融资、股权继承、异地授权等。传统模式下，企业办理涉企公证需法定代表人跑多个部门，携带公章、营业执照、签署协议等。随着该应用上线，企业全程不用跑，申报材料平均减少80%以上，办理时限从15到20天压缩至最快1个工作日。

“海外温商、异地温商众多，不少企业需要异地签约合作。”瑞安市市监局注册分局相关负责人介绍，在窗口服务过程中，异地办事难等此类公证问题众多。为此，瑞安市监部门与司法部门联合，推动公证业务系统与电子营业执照系统互通，建立统一的身份验证与数据共享通道，让公证系统即时获取电子营业执照信息，直接调取市场监管部门归集的章程、股东会决议等电子档案。

一码申办，让异地办事迎刃而解。在企业码小程序内置的温州专区，企业点击“企业公证一码通”，系统自动抓取企业信息，不需要企业额外上传材料，只需在线签署公证文件。随即，后台公证人员审核后致电确认企业信息，办结后发送电子公证书至“企业码”平台，全程无纸化流转，也大幅提升工作人员办事效率。

瑞安市市场监管部门供图

“当天申请、当天办结，现在放心在海外拓展业务了。”瑞安市的陈女士经营商贸服务企业，计划在海外注册分公司，通过“企业码”顺利办理了营业执照公证。瑞安市司法局相关负责人介绍，该模式通过电子签名与电子公章双重认证，也有效防范虚假签章、冒名代理等风险，为企业跨境经营、投融资提供权威信用背书。

作为国家电子营业执照应用先行先试地区，温州早在2021年开展“企业码”应用探索，已实现其在政务、商务、公共服务等领域深度应用。温州市市场监管局相关负责人介绍，此次创新探索践行“有感服务、无感监管”理念，该部门将持续深化改革、优化营商环境，推动更多高频事项跨部门协同办理。目前，温州全市已打造41个应用场景，电子营业执照下载量达150万户，应用量达398万次。

来 源：潮新闻

原标题： 扫码就能公证 温州率全省之先上线“企业码+公证”应用场景

记者 王艳琼 通讯员 赵珍

本文转自：温州新闻网 66wz.com