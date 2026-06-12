潮新闻 2026-06-12 09:15:26

今年1至4月，文成县跨境电商完成出口额1.4亿元，同比增长238.7%，拉动外贸出口增速达57.8%，排名全市第一。该县通过打造跨境电商产业园，发挥侨乡优势，提供一站式服务及金融支持，成功招引30家企业入驻满员。跨境电商对当地外贸出口增长贡献度接近一半。

今年1至4月，文成县跨境电商产业迎来大爆发，完成出口额1.4亿元，同比增长238.7%。在跨境电商拉动下，该县同期外贸出口总额增速为57.8%，排名全市第一。

共享联盟·文成 夏晓强 摄

去年，该县重点打造文成县跨境电商产业园，以此为平台着力培育新兴产业。园区总建筑面积近5000平方米，除常规办公区域外，还设置选品区、直播间、化妆间、会议室等公共空间，供入驻小微企业免费使用。园区采用国企建设加民企规划、招商与运营的开发模式，运营企业为温州龙贸数字科技有限公司。该公司在外贸进出口、跨境电商、相关产业服务等领域具有多年实践经验，现运营浙南地区多个同类园区。

共享联盟·文成 夏晓强 摄

围绕“文成电商、侨通世界”定位打造地方特色，是文成推动跨境电商产业起步即爆发的首要因素。当地鼓励企业针对汽摩配、五金水暖、时尚箱包、水制品、精制食品、高山特色农产品等本地主导产业，拓展跨境电商业务。同步发挥当地华侨众多的优势，引导在外侨商返乡投资，共建跨境产业链、供应链，让中外好物更快进入彼此市场。

此外，文成尤其注重服务好跨境电商企业，为它们提供从开店、选品、物流、报关的一站式落地服务，以及人才培训等配套服务，扶持它们快速顺畅开拓业务、安心留在本地发展。比如，跨境电商产业园拿出一半建筑面积开辟选品区，重点展示本地龙头企业优势产品，方便跨境电商新手精选产品线；免费为入驻企业提供直播所需的灯光、电脑、专业相机、主播化妆品等基础设备和用品；联合金融机构推出跨境贷、物流贷，缓解企业融资难、物流贵等痛点。

共享联盟·文成 夏晓强 摄

这些举措得到了园区入驻企业的认可。在园区代办服务助力下，华侨姜洁不用回国就注册了文成姜沅跨境电商有限公司。出于在代办过程中建立的信任，她希望园区能在自己公司后续运营和选品等方面提供更多帮助，让公司在她的家乡顺利发展。“园区提供了很多便利，都是我们以前创业经历中没有获得的。”文成以可电子商务有限公司管理人员胡瑞明感慨道。温州含丹凝黛品牌管理有限公司负责人在一场行业培训活动上，自发为园区做招商宣传，希望更多创业者抓住契机前来落户，共同做大新兴产业。

企业的认可让该园区开园至今不足一年，已招引到30家企业入驻，实现满员。由此带动今年前4月，文成跨境电商产业对该县外贸出口增长贡献度接近一半，也就是说当地每出口10元，其中就有4.7元来自跨境电商。

来 源：潮新闻

原标题： 大山里的产品纷纷“飞”向海外 文成开启跨境电商新速度

通讯员 张睿 包永强 记者 尤建明

本文转自：温州新闻网 66wz.com