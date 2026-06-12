潮新闻 2026-06-12 09:16:27

6月1日，温州鹿城鞋都派出所接到异地求助，辖区独居女子陈女士因物流延误和设备故障断氧。民警陈祝松迅速找到陈女士，协调120急救人员上门，并联系辖区企业申鹿气体提供三瓶氧气，成功化解危机。

千里隔空求助，危急时刻冲锋，暖心接力续航！近日，鹿城区鞋都派出所上演一场争分夺秒的生命营救。面对群众突发断氧的生死险境，民警陈祝松快速响应暖心处置，用坚守与担当为濒临险境的生命点亮希望。

受访者供图

6月1日15时35分许，温州市公安局鹿城区分局鞋都派出所接到一通特殊的异地紧急求助。辖区一名独居女子陈女士（化名）患有重度慢阻肺，日常需全天候依靠供氧维系生命。她提前订购的医用氧气因物流延误，要两天后才能到货，而家中存氧早已耗尽，加上居家供氧设备突发故障，导致供氧彻底中断，女子瞬间陷入生死危机。

千里之外的供氧企业察觉险情后，第一时间跨城报警求助。所内接警人员当即电话联系陈女士，电话虽能接通，但她声音微弱表述含糊，无法说清具体住址，仅提供了大致区域。争分夺秒抢抓生机，所内快速部署，安排金竹社区辅警先行片区排查搜救，民警陈祝松火速赶往现场增援。最终辅警率先找到陈女士，陈祝松随即抵达现场。

受访者供图

“商家报警说你的制氧机还没有收到，要后天才到？”抵达后，陈祝松立即关切询问。确认断氧困境后，他始终放心不下。面对险情，陈祝松第一时间考量送医方案，考虑到女子病情特殊，全程依赖供氧维系生命，转运颠簸极易引发病情恶化，存在极大安全隐患。为规避风险稳妥施救，他果断放弃送医，立即联系120急救人员上门救助。

急救人员到场后，为陈女士原本的氧气包充满氧气，暂时稳住其生命体征。但氧气仅能维持两小时，只能缓解一时危机，根本无法支撑到新氧气快递到货。危急关头，陈祝松依托日常走访摸排积累的辖区资源底数，精准锁定辖区的企业申鹿气体，当即前往供气点寻求应急支援。

企业获悉群众危急处境后迅速响应暖心驰援，为陈女士调配了三瓶医用氧气瓶，充足保障其在新氧气到货前的日常供氧需求。同时，厂区工作人员现场手把手教学，细致讲解氧气瓶的规范操作流程，确保陈女士能够独立安全使用。一切安置妥当后，陈祝松再次护送陈女士返回出租屋，妥善安顿到位，彻底打消了她的后顾之忧。

受访者供图

这场千里联动的生命救援，险情叠加考验重重。民警灵活处置主动破局，将日常扎实的基层工作积累，转化为危急时刻救险护民的硬核能力，生动诠释了“人民公安为人民”的初心使命。鹿城公安将持续夯实基层警务，健全政企应急联动机制，畅通生命救援通道，全力守护辖区群众平安。

来 源：潮新闻

原标题： 接到跨城求助 他争分夺秒为断氧女子点亮生命希望

通讯员 陈慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com