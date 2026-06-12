永嘉县委书记吴呈钱专题督查楠溪江水上安全和5A创建工作

永嘉发布 2026-06-12 09:48:00

6月10日，永嘉县委书记吴呈钱赴岩头、枫林专题督查楠溪江水上安全和5A创建工作。

6月10日，永嘉县委书记吴呈钱赴岩头、枫林专题督查楠溪江水上安全和5A创建工作。树立和践行正确政绩观学习教育市委第一督导组，永嘉县领导黄凡、周旭丹、周望欣参加调研。

吴呈钱一行来到枫林镇西优码头，对水域环境、沿岸风险点位进行实地排查，详细了解水上安全工作落实情况。吴呈钱指出，暑期是楠溪江旅游旺季，游客流量激增，旅游安全尤为关键，各地各部门要打好“人防+物防+技防”组合拳，以“防”为核心、以“联”为抓手，全面落实安全防范措施，加强重点水域巡查管控，完善各类警示标识，强化安全宣传教育，落实应急预案，以扎实举措构筑起楠溪江水域旅游安全防线，为游客营造安全的旅游环境，让楠溪江的美景与平安相伴。

在岩头镇芙蓉村、丽水街，吴呈钱一行实地察看司马第大屋、岩枫西路、丽水街南大门广场、楠园等项目情况，与相关负责人深入交谈，详细了解修缮改造、业态布局、风貌提升等项目建设进度情况，现场协调解决5A创建工作推进中的难点与问题。他指出，芙蓉村、丽水街作为永嘉历史悠久的文化地标，既是永嘉旅游的一张“靓丽名片”，更是永嘉旅游的"金字招牌"，要以5A创建为抓手，统筹规划布局周边业态，全面提升景区品质、文化内涵和服务能级，高质量推进古村风貌“焕新”升级。

吴呈钱强调，要牢固树立和践行正确政绩观，全力推动楠溪江国家5A级旅游景区创建目标落地见效。要坚持问题导向，对标创建标准，全方位推进整改提升，不折不扣落实各项创建任务；要招引优质业态，打造更多有文化味、烟火气、年轻态、时尚范的旅游产品和消费场景，推动“网红”变“长红”，“流量”变“留量”；要擦亮文化标识，深度推进“农文旅体交”深度融合，不断擦亮楠溪江旅游的知名度、影响力、美誉度，以5A创建赋能城乡一体化、乡村振兴和共同富裕，推动县域旅游高质量发展。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱专题督查楠溪江水上安全和5A创建工作

记者 范海国 陈胜豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com