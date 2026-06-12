苍南发布 2026-06-12 10:06:17

会议深入学习贯彻习近平总书记关于建设中国特色新型智库的重要论述，全面总结去年工作，部署今年决策咨询任务，凝聚智库力量、发挥参谋作用，以高质量咨政建言服务苍南高质量发展。

6月11日，2026年苍南县决策咨询委员会全体会议召开。会议深入学习贯彻习近平总书记关于建设中国特色新型智库的重要论述，全面总结去年工作，部署今年决策咨询任务，凝聚智库力量、发挥参谋作用，以高质量咨政建言服务苍南高质量发展。

市决咨委主任余梅生，苍南县委书记张本锋出席会议并讲话。苍南县长曾仁海主持会议。苍南县决咨委主任黄锦耀作工作报告。苍南县领导杨义坛、郑贤跑等出席。

会上，张本锋为苍南县决咨委新任顾问、浙江理工大学教授朱祖超颁发聘书。在随后的主旨演讲环节，朱祖超教授围绕“加快能源装备产业发展，促进工业经济转型升级”主题，结合苍南清洁能源产业基础，分享了前沿洞察与发展建议。中国美术学院教授谢天以“从物质生活到精神生活——浅谈城市生活美学”为题，为苍南提升城市品质、深化文旅融合提供了独到见解。

张本锋在讲话中充分肯定县决咨委过去一年为苍南各项事业发展作出的积极贡献。他指出，当前苍南正处在加快建设浙江美丽南大门、全力打造共同富裕县域样板的关键阶段，“十五五”开局之年有大量课题亟待解答。希望县决咨委站位要更高，在洞悉大势中找准决咨方位，既要回望过往、跳出苍南、面向未来看苍南，更要敏锐捕捉国家“十五五”规划中关于能源强国、海洋经济、文旅融合等政策红利，为县委抢抓窗口期提供先导性建议；切口要更准，在服务大局中彰显决咨担当，紧紧围绕“工业强县”“大县大城”“无尽蓝绿”三大中心工作，聚焦清洁能源全产业链构建、低空经济新赛道破题、传统产业转型升级、城市能级提升、文旅深度融合等关键领域，找准“小切口”，做出“大文章”；作风要更实，在履职尽责中贡献决咨力量，要大力弘扬“求真”精神，广泛汇聚“求是”合力，始终恪守“求实”导向，努力成为县委最信赖、最倚重的“思想库”。县委将一如既往高度重视、大力支持决咨工作，为大家更好履职创造良好条件。

余梅生通报了全市决咨工作亮点。他勉励县决咨委，要提高站位，以服务大局的担当更好谋划苍南发展战略，坚持“从全局谋划一域、以一域服务全局”，主动融入温州做强“一圈一极一中心”大局，强化战略谋划研究。要聚焦“十五五”开局，精准建言赋能发展，聚力产业强基、城乡融合、开放强县、生态共富等重点方向，拿出高站位、管长远、可落地的对策建议。要做强智库品牌，打造过硬决咨队伍，持续优化运行机制，深化成果转化，加强与高校、科研院所及市县决咨委的协同合作，让智库成果真正服务发展、惠及民生。市决咨委将全力支持苍南县决咨委开展工作，为温州提速打造全省高质量发展“第三极”贡献更多智慧力量。

来 源：苍南发布

原标题： 2026年苍南县决策咨询委员会全体会议召开

记者/吴银林 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com