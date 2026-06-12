潮新闻客户端 2026-06-12 11:37:00

13年，从温情守护一位智力缺陷的老人，到帮扶近300个困难家庭，李国色的故事走向了全国观众的视野。

6月11日下午，2026年第一批“中国好人榜”发布仪式在河北邢台举行。来自苍南的“中国好人”李国色作为受邀上台代表之一出席活动，现场分享暖心善举，传递凡人向善的正能量。

苍南精神文明建设指导中心供图

仪式现场播放人物短片，再现了李国色十年守护手绘纸币老人、万里奔走公益帮扶的暖心事迹。在现场互动分享环节，李国色面带憨厚质朴的笑容，用朴实无华的语言，道出了最纯粹的行善初心。他说，最初帮助老人只是单纯心疼对方处境，从未想过会受到广泛关注。坚持帮扶老人，只因早已将对方视作家人，守护独居老人的体面与尊严，是自己理所应当做的小事。

李国色是苍南县灵溪镇“矾山鲜面店”店主，因十年温情守护智力缺陷老人、多年奔走开展公益帮扶的感人事迹，成功入选2025年首批“中国好人榜”助人为乐类榜单。

故事始于2013年，存在智力缺陷的当地老人郑祖龙生活拮据，时常拿着手绘的“纸币”到店里买面。面对老人认真的模样，李国色夫妇选择默默收下这份特殊的“钱币”，如常递上一袋袋面条。此后十年间，这样特殊的“交易”持续了两千余次，数百张手绘纸币，2000多袋爱心面条，夫妇俩以无声的默契守护着老人的尊严，直至2022年老人离世。为铭记这份缘分，李国色将部分手绘纸币塑封留存，以此教育后代，传承行善家风。

受访者供图

一段温情故事被广泛传播后，爱心不断汇聚。众多爱心人士被李国色的善举打动，纷纷捐款捐物加入爱心队伍。自2021年6月起，李国色利用空余时间，奔走在苍南、泰顺、平阳等地。截至2026年5月，李国色累计筹集善款约240万元，帮扶近300个困难家庭。

帮扶路上，他不仅提供物质援助，还主动为困难群众开展心理疏导、对接医疗资源、协助办理低保，细致入微地为身处困境的人们点亮生活希望。凭借持续不断的公益付出，李国色先后荣获“浙江孝贤”“浙江好人”等多项荣誉。

受访者供图

“与其说我是中国好人，不如说大家都是中国好人。”李国色坦言，获评“中国好人”让自己倍感荣幸，这份荣誉是激励更是责任。接下来，他会用心经营爱心驿站，和一众志同道合的伙伴继续传递温暖。同时，继续发挥榜样作用，坚守公益初心，带动更多人践行善意、向上向善，以点滴善举汇聚大爱，为社会文明建设贡献平凡力量。

近年来，苍南县坚持把开展身边好人选树活动作为加强新时代公民道德建设的重要抓手，通过基层深挖、跟踪培育、典型推介、礼遇关爱、制度兜底等方式，选树了一批群众身边可亲、可敬、可信、可学的先进人物，推动凡人善举成标杆、好人精神成风尚。截至目前，全县已涌现出“中国好人”5人、“浙江好人”23人、“温州好人”102人、“苍南好人”577人，各类道德典型总数达1002人。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 把温暖从一位老人延续到300户家庭 他站上“中国好人榜”发布台

共享联盟·苍南 吴银林 记者 甘凌峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com