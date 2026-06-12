瑞安启动夏季社会治安大巡防
6月11日，瑞安市夏季社会治安大巡防启动仪式在瑞祥广场举行。市领导李剑锋、陈伟锋、项金敏、林邦虎、吴将斌等出席启动仪式，副市长、市公安局局长葛震海主持启动仪式并发表动员讲话。
塘下镇、安阳街道、瑞安市公安局等乡镇（街道）、单位相关负责人在启动仪式上发言。瑞安市委办公室、市委政法委主要负责人，各乡镇（街道）党（工）委书记，瑞安市公安局民辅警代表以及平安巡防志愿者代表等600多人整齐列队，严阵以待，精神抖擞。
“我宣布，瑞安市夏季社会治安大巡防正式启动。”当日17时30分，瑞安市委书记李剑锋宣布启动令后，车辆编队警灯闪烁、警笛齐鸣，人员编队快速反应、依次出发，沿既定路线开展路面巡查与治安整治工作，标志着全市夏季社会治安大巡防行动全面铺开。
本次行动将紧盯夏季社会治安突出问题和群众关注的热点问题，聚焦夜市摊点、商圈热点、场所乱点等重点区域，深入开展“亮灯见警”行动，扎实推进夏季治安打击整治集中清查，以“警察常见、警车常在、警灯常亮”织密社会面防控网络。同时，瑞安市将广泛发动社会力量，不断延伸防控触角，推动形成“矛盾联调、治安联防、问题联治”的群防群治格局，营造全民参与的浓厚氛围，以高水平平安建设保障全市经济社会高质量发展。
来 源：瑞安发布
记者：黄丽云/文 张欣/图
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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