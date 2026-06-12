平阳县委书记孟晓斌调研外贸高质量发展工作

平阳发布 2026-06-12 10:03:39

6月11日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江、万全等地，调研外贸高质量发展工作。他

6月11日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江、万全等地，调研外贸高质量发展工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加快建设贸易强国的重要论述和考察浙江重要讲话精神，坚定信心、主动作为，全力支持企业稳订单、拓市场、提能级，加快培育外贸新动能，塑造对外开放新优势，推动全县外向型经济实现更高质量、更可持续发展。

孟晓斌先后走访温州润丰机械有限公司、温州超旭机械有限公司、浙江环诺环保科技股份有限公司、浙江帅帅电器科技有限公司等企业，深入生产车间、产品展厅，仔细察看生产工艺和核心产品，与企业负责人座谈交流，详细了解外贸订单、市场拓展、技术攻关、品牌建设等情况，并现场协调解决企业发展中遇到的困难和问题。他鼓励企业要坚定发展信心，主动拥抱新业态新模式，持续加大研发投入，积极开拓多元化市场，推动线上线下融合发力，实现更高水平“走出去”。

孟晓斌指出，当前外贸形势复杂多变，不确定不稳定因素增多，平阳县上下要保持战略定力，切实增强推动外贸高质量发展的责任感与使命感，全面把握开放发展的新形势和新要求，主动融入国内国际双循环新发展格局，积极识变应变求变，更加科学研判形势、更加精准把握政策导向、更高站位谋好各项工作，牢牢把握发展主动权，推动平阳县外贸工作在高质量发展轨道上行稳致远，为全县经济社会发展大局作出更大贡献。

孟晓斌强调，外贸是拉动经济增长的重要引擎，是畅通国内国际双循环的关键一环。要强化服务保障，主动靠前、精准服务，在物流、金融、用工等方面提供全方位保障，切实为企业降本减负、纾困解难，让企业心无旁骛抓生产、拓市场。要聚焦创新驱动，引导企业持续加大研发投入，突破关键技术瓶颈，加快产品迭代升级，培育拥有自主知识产权的外贸品牌，推动“平阳制造”向“平阳智造”转变，推动产品向价值链高端攀升，赢得更强国际市场议价主动权。要优化市场布局，大力发展跨境电商、海外仓等新业态新模式，积极开拓新兴市场，优化出口市场结构，不断开辟外贸发展新蓝海，为企业拓展更为广阔的发展空间。

平阳副县长朱邦丰参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研外贸高质量发展工作

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com