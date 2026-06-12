信用治村，带给苍南的“加”与“减”

潮新闻客户端 2026-06-12 11:43:43

近几年，苍南168黄金海岸火了，年接待游客超过1000万人次。泼天流量的背后，是对接待能力的极大考验。

168黄金海岸周边多为山村，因地处偏僻，软硬件都跟不上。1000多万人次的吃喝拉撒，涉及餐饮、卫生、停车等诸多问题，如何有效破解并赢得口碑？

信用治村，是苍南的一次创新尝试。2024年4月以来，苍南推出“信用+基层治理”体系，并在168黄金海岸周边132个村重点推行。环境是否整洁，价格是否合理，是否热心公益……村民、商户的行为通过信用积分进行了系统性考量。分数越高，获得的认可也就越高。

当日常行为量化成了实用的分数，这给村子带来了不小的变化。

“信用”怎么治村？

用积分来撬动人们的参与热情，这样的做法在各地很常见。比如，村民做好自家的垃圾分类奖励积分，积极参与公益活动奖励积分，用相应的积分来兑换肥皂、牙刷等生活日用品。但实施下来往往收效不佳，群众参与积极性不高。

究其原因，大致有二：一是场景太单一，专门为了扔垃圾去赚积分，太麻烦；二是奖励没吸引力，就为换一点牙膏牙刷，大多数人提不起兴趣。

苍南的不同，在于从老百姓实实在在的需求出发。整合各个部门资源和社会资源，把各种需求都纳入，实现“单一治理”到“系统集成”的转变。

场景太单一，那就把个人、商户行为相关的方方面面都纳入信用评价体系。评价指标涵盖了个人的荣誉奖励、志愿服务、遵纪守法、环境保洁，商户的产品质量、安全生产、公益慈善等共52项。把小店变成大的商业综合体，场景丰富了，来逛的人自然就多了。

汇集各类信用积分优惠信息的苍南“信用大集”。苍南县委社会工作部供图

从奖励来说，如果单纯靠物质奖励，不仅费用难以持续支撑，而且容易造成目标错位与功利化。苍南变单一的物质奖励为全面的社会认可，花小钱办大事。信用积分高的，公立医院可以加号挂专家号，公共停车费用限时减免，吃饭住宿打折，还有机会获得抢手的浙BA入场券等。对于商户来说，贷款利率优惠、招投标加分、政务服务绿色通道、纳入监管“白名单”等，都是实实在在的好处。

目前，苍南已完成61万人、14万市场主体信用建档，归集信用信息近31.9万条。为了让大家方便使用信用积分，苍南还开发了“信用苍南”小程序。在这里可以查询使用信用积分，也可以认领志愿服务任务攒积分。点点手机，住院免交押金，去加油站加油打折……随时随地，一键享受VIP待遇。

“信用苍南”小程序可查询使用信用积分。图片来源：苍南发布

“减”的经济账

在168黄金海岸沿线，苍南县马站镇中魁村是近年兴起的明星村，凭借四季柚、大草坪IP圈粉无数。但随之而来的遗留垃圾、停车混乱等问题形成了新的困扰。中魁村党总支书记林念江算了一笔账，仅保洁一项，以前村里雇了3名专职保洁员，一年费用10来万，占用了村集体的大部分收入，负担沉重。另一个现实是，村里60岁以上老人300多人，很多农村老人几乎是零收入，劳动力闲置。

信用积分体系，在这两大矛盾中间架起了一座桥。“积分高的老人，不仅能用积分兑换礼品，村里还给一定的补贴，缓解了家庭开支压力。”林念江说，老人们一起去扫垃圾，一起去兑换礼品，乐呵呵的，画风别提有多和谐。平安夜巡、交通劝导等活大家也抢着干。谁家门口干净，谁的积分高，变成了新的谈资。这样一年下来，村里刨去购买礼品和补贴的支出，相较以前的保洁费用还省下了5.9万元。

信用超市。图片来源：苍南发布

中魁村并非个例。作为人口流入村，灵溪镇新桥村面临着更复杂的治理难题。以开放式的新惠嘉园小区为例，道路破损、外来车辆随意穿行，居民抱怨较多。如果聘请专门的物业公司管理，不仅费用高，资金筹措也难。于是，村两委组织住户代表成立了“信用议事团”，将居民参与度与信用赋分直接挂钩，让民主协商公共事务成为小区治理的常态，治理成本大大降低。道路改造、防盗窗拆除等诸多“老大难”问题一一得以化解。

据不完全统计，试点以来，168黄金海岸周边132个村仅每年的保洁费用就节省了600余万元，并化解各类村社疑难问题700余件。

“加”的民生账

“这不是钱的问题，而是一种认可。”作为灵溪镇大观村的“积分王”，村民张怡仲这样形容自己的感受：就像打怪练级一样，信用积分每升一个等级，就可以解锁新的福利。他通过积分免费理发，孩子免费上了公益培训课，处处受到优待，这种荣誉感是无法比拟的。

村民内心的获得感，转化为村子实实在在的变化。如今，大观村不仅环境越来越美，还吸引了道成陶瓷基地、黑佰画室、雷朝宣木雕大师工作室等多个文化产业项目。老宅盘活了，

业态丰富了，村民的收入也随之提高。

在马站镇雾城村，112家商户门口都有两个二维码：一个是商户信用二维码，游客可以扫码查询商户的门前卫生、用餐环境、规范经营等信用评分；另一个是随手拍二维码，游客可拍照上传投诉，由市监、执法等部门介入处置，查实的扣信用分。

商家门口的信用二维码。受访者供图

雾城村坐拥雾城月亮湾沙滩，112家商户主要由本地村民经营，大家早已习惯了粗放式的经营模式。“如今曝光在阳光下，像上了‘紧箍咒’。”龙凤海鲜楼店主说，大家一开始很不适应，担心被投诉，所以对自己的要求也高了很多。没想到雾城沙滩经软硬件的改造升级后，一下子火爆起来。龙凤海鲜楼的营业额增长了50%以上，新业态尼珂波咖啡第一年的营业额就超过了50万元。

这样的变化，正在一个个村庄上演。“信用+基层治理”体系，在苍南营造了一个信用积分的生态圈。村民从乡村治理的观众变成了“主角”，也成了最终的受益者。一“减”一“加”之间，描绘的是乡村更美好的画卷。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 信用治村，带给苍南的“加”与“减”

记者 甘凌峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com