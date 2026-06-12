掌上温州客户端 2026-06-12 13:06:46

近日，记者从洞头区民政局获悉，今年以来，该区以困难群众实际需求为导向，为全区1429户困难家庭逐一建立“一户一策”帮扶机制，通过精准摸排、协同联动和丰富供给，织密海岛困难群众关爱保障网。最新数据显示，已有103名困难群众实现稳定就业，人均月收入增长超1330元。

温州网讯 近日，记者从洞头区民政局获悉，今年以来，该区以困难群众实际需求为导向，为全区1429户困难家庭逐一建立“一户一策”帮扶机制，通过精准摸排、协同联动和丰富供给，织密海岛困难群众关爱保障网。最新数据显示，已有103名困难群众实现稳定就业，人均月收入增长超1330元。

在靶向帮扶方面，洞头区从源头摸清需求，逐乡镇（街道）对在册困难群众的需求和帮扶举措进行“过堂会审”，建立“一户一档、一人一策”帮扶台账并每月动态更新，首批已梳理出224户重点帮扶家庭清单。同时，区民政局打破部门壁垒，联合区直机关工委深化部门与村社结对，推动52个单位与71个村建立结对帮扶，实现定点联系、定向跟进、定期走访。在工作调度上，区民政局每周调度一次，区政府分管领导每月调度一次，及时梳理难点堵点，动态调整优化帮扶措施。

在资源统筹与赋能方面，洞头区聚焦重病、重残及无劳动能力群体，精准投放医疗、教育、住房等专项救助资源，打造“全学龄段助学”“医路守护”“兰草宜居”等慈善项目，目前已筹集资金约70万元。此外，深挖困难群众就业潜力，对189名劳动年龄段对象开展就业意向摸排，精准推送培训资源并开发公益性岗位。截至目前，已成功帮助103名困难群众稳定就业，人均月收入增长超1330元，推动帮扶工作从“输血兜底”向“造血增收”转变。

来 源：掌上温州客户端

原标题： “一户一策”精准滴灌 洞头区已助103名困难群众稳定就业

记者 陈伟 通讯员 黄芳 潘畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com