港通深蓝 向新而行 持续擦亮“浙江风电看温州”的崭新名片

温州日报 2026-06-13 08:33:44

当海上风机如白色森林般渐次铺展在温州的海面上，另一道壮阔的产业风景线同样夺目：浙江（华东）深远海风电母港核心区工地上，打桩船稳立碧海，巨型龙门吊展露雄姿。

温州网讯 当海上风机如白色森林般渐次铺展在温州的海面上，另一道壮阔的产业风景线同样夺目：浙江（华东）深远海风电母港核心区工地上，打桩船稳立碧海，巨型龙门吊展露雄姿。

从海上风机的规模化布局到风电母港的落地建设，温州海上风电产业早已告别零散项目的单点叠加，成型为“港产联动、向新迭代”的系统性产业生态。

一抹亮眼的“温州蓝”，正持续擦亮“浙江风电看温州”的崭新名片。

一个“港”激活一条产业链

8600多平方公里的蓝色大海，年均可利用超3200小时的海风，是温州发展海上风电产业的底气。“但光有风还不够，还得解决我们制造的整机怎么出去的问题。”温州市能源局相关负责人说。

2024年12月，全国首个面向深远海的风电母港在洞头状元岙港区动工，作为温州发展海上风电产业链的关键落子，浙江（华东）深远海风电母港的使命很直接——解决“整机怎么出去”这个综合难题。

据介绍，浙江（华东）深远海风电母港核心区一期工程年产出运深远海导管架80套。远期，核心区将与拓展区协同形成每年300万千瓦的总装保障能力，不仅要服务浙江2800万千瓦的深远海风电规划，还要辐射华东、面向全国。

母港的“野心”远不止一个码头。按照规划，它将集总装集成、核心部件制造、运维服务、研发试验、认证检测、培训交流、商贸物流等七大功能于一体，形成一个“港、产、城”协同发展的大产业体系。

依托风电母港的硬核支撑，一个“本地制造、本地总装、本地出运”的高效产业模式也在逐渐成型。这套模式的效率优势在运达股份身上体现得淋漓尽致。从运达的风机总装基地到母港码头，直线距离不到5公里。机组下线后，可直接通过厂区道路运往码头装船。运输距离从几百公里缩短到几公里，物流成本大幅下降，施工窗口期的响应速度却成倍提升。

有业内人士指出，这套独具温州特色的“港产联动”发展模式，在全国海上风电领域具备极强的先行示范价值。

硬核攻坚刷新工程“新极限”

母港在激活温州海上风电产业链的同时，也“更新”着整机出港的硬核实力 。

记者了解到，大型海上风电机组的导管架、塔筒、机舱、叶片等动辄达数百吨，长度超过百米。传统码头的潮差往往在3-5米，低潮位时水深不足，大型运输船无法靠泊；高潮位时窗口期又短，一天只能作业几个小时。而海上风电安装对气象、海况窗口期要求极高，施工船舶往往“人等天”。

对此，温州母港的解题思路是：U型港池+3800吨龙门吊。港池内水深维持在15-17米，不受潮汐影响；龙门吊可以直接将千吨重的导管架从厂房吊运到运输船上，实现“全天候出运”。

“这个龙门吊的起升高度达到130米，整机高度也是世界之最。”温州母港公司工程部相关负责人介绍，以前运输一套导管架，要调配船舶、等候潮位、租用浮吊，整套流程得耗上三五天。如今在这里作业，不用再等潮位，从车间到装船入舱的时间会大幅缩短。

就在几天前，母港核心区新建龙门档码头工程的首根钢管桩精准沉放，海上施工作业正式拉开序幕。该项目水文气象复杂，潮汐影响大，紧邻航道及居民点，且港池内仅容单艘施工船作业，工序繁多、难度极高。温州母港公司坚持技术优化与组织优化“双管齐下”，取消后接岸平台、优化引桥结构，科学压缩工期。

施工装备更是硬核：首桩使用的“三航桩 22”打桩船，是国内首艘自主研发的旋转式打桩船，110米超高桩架及5000吨主油缸推力居世界首位；割桩作业采用国内最大口径水下切桩机，将单根割桩效率从传统3小时缩短至20分钟。与此同时，智慧工地数字化系统全面引入BIM模型提供数字底座，AI大模型构建专项知识库，实现“人、机、料、环”全方位智慧化管控，打造建设期标杆。

不止于“造”更在于“创”

向海图强，不仅需要风的慷慨相赠，更需要技术的全力以赴。

2026年初，国家风力发电技术创新中心浙江中心落户温州。这是我国新能源领域唯一的国家级技术创新中心，聚焦深远海风电技术攻关、试验验证和成果转化。“以前我们是‘跟跑’，引进消化国外技术；现在要‘领跑’了，必须有自己的创新平台。”参与筹备的专家如是说。

产业端的科创迭代，同样蹄疾步稳。金风科技温州零碳总部基地打造深远海技术标杆，自主研发制造全球单机容量最大的16兆瓦海上机组、16兆瓦漂浮式机组（“三峡领航号”），关键核心部件100%国产化，可抵御17级超强台风，单台年发电量超6600万千瓦时，可满足3.6万户家庭年用电需求。运达股份已推出18兆瓦“海鹰”系列旗舰海上机组，可适配深远海、漂浮式等复杂海域工况。从15兆瓦批量投产到18兆瓦技术领跑，再到前沿机型持续研发，运达以多梯次布局深耕蓝色能源赛道。

产学研深度融合同步推进，浙大宁波理工学院、浙江海洋大学等高校与正泰新能源、永安工程机械等企业结对合作，从材料、控制、运维多维度提供技术支撑。

在国家“双碳”战略与海洋强国战略双重驱动下，温州海上风电正以“港产联动”的特色路径，将创新链、产业链、价值链紧紧铆合。截至目前，全市海上风电规划总容量超过2000万千瓦，占浙江省一半以上。以此规模换算，相当于近两个三峡电站的总装机容量。锚定2030年，温州力争全市海上风电装机容量突破500万千瓦大关，装备制造产业产值达到1000亿元以上。这场深耕碧海的风电产业变革，不只是区域清洁能源转型的生动实践，更掀开了温州深耕深远海、迭代升级、自主自强的全新发展篇章。

来 源：温州日报

原标题： 港通深蓝 向新而行 持续擦亮“浙江风电看温州”的崭新名片

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com