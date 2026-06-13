浙江入梅，温州预计迎来首场区域性暴雨

温州日报 2026-06-13 08:49:26

浙江省气象台宣布，浙江省今年于6月12日正式入梅，较常年平均入梅时间（6月8日）偏晚4天。受梅雨带影响，13日至14日浙中南地区将迎来首场区域性暴雨，温州需重点防范山洪、城乡内涝等次生灾害。

温州网讯 浙江省气象台宣布，浙江省今年于6月12日正式入梅，较常年平均入梅时间（6月8日）偏晚4天。受梅雨带影响，13日至14日浙中南地区将迎来首场区域性暴雨，温州需重点防范山洪、城乡内涝等次生灾害。

据市气象台预报，6月13日全市阴有阵雨，下午到夜里阴有大到暴雨，局部大暴雨，气温22℃至26℃，体感湿凉；14日阴有阵雨或雷雨，局部中到大雨，气温略有下降，在21℃至25℃之间。随着暖湿气流增强，孟加拉湾、南海两路水汽源源不断输送，浙江梅雨季的序幕就此拉开。预计未来一段时间，我市将进入多雨、闷热、高湿的天气模式，梅雨期通常持续30天左右。

记者了解到，自6月1日全面进入汛期以来，全市各地已提前进入防汛备战状态。此次浙江省刚入梅就迎来了首轮强降雨集中期，降雨覆盖面广、局地雨势强，极易引发小流域山洪、地质灾害和城市内涝。市气象台提醒，尤其是我市南部地区雨量可能更为集中，各地需密切关注气象预警信息，及时做好防范应对。

气象专家分析，今年入梅时间偏晚，并不意味着梅雨强度偏弱。梅雨季降雨具有过程性、间歇性特征，强降雨往往集中在几轮过程中。首场区域性暴雨之后，雨带可能有所摆动，15日至16日雨势或有短暂减弱，但整体来看，未来几天我市仍多阵雨或雷雨天气。

气象专家提醒，梅雨季湿气重，市民日常生活需多加留意。居家方面，建议关闭朝南门窗减少湿气入室，善用除湿机或空调除湿模式，衣柜内可放置除湿盒或干茶叶防潮；衣物晾晒困难时，可用烘干机或电风扇辅助干燥，避免湿衣久挂滋生细菌；食物易霉变，干货、米面应密封存放，蔬菜水果随买随吃。健康方面，湿热天气易引发关节酸痛、湿疹和肠胃不适，建议饮食清淡，少食生冷，可适当饮用薏米红豆汤祛湿。出行方面，雨天路滑能见度低，驾车请减速慢行、保持车距，遇积水路段切勿强行通过。

来 源：温州日报

原标题： 昨天浙江入梅 我市预计迎来首场区域性暴雨

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com