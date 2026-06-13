温州日报 2026-06-13 08:50:43

城市高楼日益增多，如何守护“头顶上的安全”？近日，温州在鹿城区鹿港大厦率先落地全省首个以物业专项维修资金投保的高层建筑幕墙综合保险试点，为破解高层楼宇幕墙脱落责任不清、维修不及时等“老大难”问题，提供了可复制可借鉴的样本。

温州网讯 城市高楼日益增多，如何守护“头顶上的安全”？近日，温州在鹿城区鹿港大厦率先落地全省首个以物业专项维修资金投保的高层建筑幕墙综合保险试点，为破解高层楼宇幕墙脱落责任不清、维修不及时等“老大难”问题，提供了可复制可借鉴的样本。

坐落于瓯江路的鹿港大厦建成于2015年末，高99米，由A、B两幢25层商办楼宇组成，本次试点投保对象为大厦A幢。楼宇物业主任郑明星告诉记者，作为典型的玻璃幕墙高层建筑，大厦幕墙出现故障后，常因业主意见难统一等问题，导致维修工作迟迟难以推进，小隐患拖成大风险。这一困境，也是市区众多商办楼宇普遍存在的治理痛点。

聚焦民生关切与治理堵点，市住建局会同国家金融监管总局温州监管分局，依托温州保险创新实验室平台，选定鹿港大厦作为先行示范点，聚焦设施维修“通病”，探索制度性破解路径。

本次试点最大的亮点，是首次启用物业专项维修资金投保高层建筑幕墙综合保险，承保单位为中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司。该险种全面覆盖建筑外立面设施损毁、第三方人身伤亡及财产损失，实现各类风险一体化保障。其中，建筑外墙面损失累计保障额度为5000万元，单次事故赔偿限额30万元；第三者责任累计赔偿限额200万元，单次人身伤害、财产损失赔偿限额均为50万元。

值得关注的是，根据民法典等法律法规，高层建筑外立面属于全体业主共有，业主是幕墙安全的第一责任人。一旦发生高空坠物造成人身财产损害，全体业主需承担相应赔偿责任。对此，市住建局相关负责人指出：“此次试点引入的幕墙综合保险，由保险公司在保额内承担相应的赔偿责任，有效分担了业主的赔偿压力，也为受害人权益提供了有力保障。”

超越传统“事后理赔”模式，该试点构建了“保险+服务”的多方共管新格局。中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司销售总监潘章伦表示，保险公司将全程参与楼宇日常安全管理，常态化开展年度全面巡查，在台风等极端天气来临前加大排查力度，并将理赔情况与设施运维成效挂钩，建立风险减量常态化管理机制。

近年来，市住建局积极鼓励、支持民生领域保险创新，先后推出电梯安全保险、社区综合保险等特色险种，持续探索保险机制在房屋安全管理中的应用。后续，将总结提炼试点经验，稳步扩大高层建筑幕墙保险覆盖范围，推动更多高层楼宇告别“带病运行”状态，以改革创新筑牢安全防线，持续增强城市发展韧性，让群众在城市生活中更安心、更舒心。

来 源：温州日报

原标题： 守护城市“头顶安全”！全省首个高层建筑幕墙综合保险试点落地

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com