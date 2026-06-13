“援青聚力 风物传情”格尔木文旅推介专场亮相温州园博园

温州日报 2026-06-13 08:53:00

6月12日下午，“援青聚力 风物传情”格尔木文旅推广暨民族文艺展演在温州市园博园“山海协作”园举行。活动通过宣传片播放、情景推介、线路发布、民族歌舞表演等形式，向温州市民和文旅企业展示了格尔木的生态旅游资源与民族文化特色。

温州网讯 6月12日下午，“援青聚力 风物传情”格尔木文旅推广暨民族文艺展演在温州市园博园“山海协作”园举行。活动通过宣传片播放、情景推介、线路发布、民族歌舞表演等形式，向温州市民和文旅企业展示了格尔木的生态旅游资源与民族文化特色。

当天下午4时许，现场循环播放格尔木生态旅游宣传片及主题歌曲MV。随后，开场舞蹈《生命树》拉开活动序幕。在推介环节，格尔木市文体旅游广电局以情景剧形式，介绍了昆仑山、察尔汗盐湖、可可西里、长江源村等主要文旅资源。格尔木文化旅游投资运营管理有限公司发布了面向温州市场的精品旅游线路，包括“盐湖光影之旅”“昆仑问道自驾线”“可可西里生态科考行”等主题。最后，藏族舞蹈《马背汉子》和歌曲《云畔格城》将推介会，据悉，随后两天，格尔木歌舞表演还将在园博园的舞台上持续上演。

本次活动依托第十五届中国国际园林博览会的“山海协作”园平台，是两地文旅协作的一次具体实践。现场不少市民在展台前咨询高原特产和旅游信息。主办方表示，希望通过此类推广活动，让更多温州市民了解格尔木，促进两地人员往来和文旅产业合作。

自2010年国家启动对口支援青海工作以来，温州市与格尔木市建立结对关系。近年来，累计实施援青项目20余个，涵盖教育医疗、基础设施、生态旅游等领域；“青藏优品”电商平台带动格尔木特色农畜产品在温销售额近亿元；城市书房、百姓健身房等民生设施落地格尔木，两地群众性交流活动常态化开展。去年温州新一批援青干部入青后，两地将围绕“十五五”对口支援规划，在项目建设、产业协作、智力帮扶、交往交流交融等方面持续深化合作。

来 源：温州日报

原标题： “援青聚力 风物传情”格尔木文旅推介专场亮相园博园

记者 伍秀蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com