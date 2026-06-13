温州晚报 2026-06-13 08:55:09

三条桥 林宗义/摄

北涧桥 季海波/摄

温州网讯 “如果今年温州考生考全国二卷，那可太有优势了，廊桥的阅读题，他们答起来肯定得心应手。”温州市语文高级教师余鲁平看到今年全国高考二卷的阅读素材时，忍不住笑了。

没错，廊桥出现在了全国高考试卷里。一座藏在浙南山区的木拱桥，就这么走进了全国上千万考生的视野。网上很快热起来，有人搜“廊桥到底是什么桥”“不用一颗钉子就能造桥，真的假的？”还有人问“廊桥有什么文化故事？”

温州也迎来了新考题:如何让年轻人从“在试卷上读到廊桥”走到“站在廊桥上感受到文化”。

凭什么是廊桥？它一出生就带“人文视角”

其实这不是廊桥第一次出现在考卷上。温州市廊桥文化学会会长钟晓波说：“这几年地方各类试卷里陆续出现过，每次看到都觉得骄傲，但这次是全国卷，意义不一样。”

廊桥能从地方乡土走到全国视野，不是偶然。钟晓波说了个关键点：“一般的桥按承重结构分类，但‘廊桥’这个词，一出生就带着人文视角，桥上有屋，屋在桥上，‘桥屋共生’既是工程方案，也是建筑美学，更是人的生活方式。更直白地说，泰顺廊桥有两层价值。第一层是硬实力：木拱营造技艺独一无二，不用一钉一铆，全靠榫卯咬合，就能屹立百年，学术价值和艺术价值都很高；第二层是‘活’的价值：廊桥不是摆在那里看的，它是村民歇脚、聊天、办民俗活动的地方，几辈人的记忆都挂在桥上。这种‘扎根乡土’的生活属性，刚好对上了当下社会找回传统文化根脉的潮流，廊桥成为文化符号，水到渠成。”

高考试卷选廊桥，不是选了一座建筑，而是选了一个“建筑与生活共生”的样本。这里面藏着的东西，恰恰是给年轻人的成长课。

古人为了适应山区多雨的地形，把桥和屋合在一起造，桥屋给木构桥身挡风雨，桥身给桥屋撑骨架，不跟自然硬来，而是顺着自然规律借力。这是生态智慧。

廊屋里邻里串门、老辈人讲古、节庆时办活动，这种淳朴的人情往来留了几百年。这是乡土温度。造桥的匠人不用一根铁钉，全凭手感和经验，每一榫一卯都要严丝合缝。这是工匠精神。

这些东西放在考卷里，让一个十七八岁的年轻人去读、去想，比空讲“敬畏自然”“踏实做事”有用得多，它是活的例子，不是空泛的道理。

从试卷到“心里” 挑战实实在在摆在眼前

廊桥“入卷出圈”，表面看是热点事件，实际上打开了一条文化传播的新路。

传统的文旅宣传，短期引流效果好，但热度来得快走得也快。而教育场景不一样——全国几千万考生和家庭，年龄集中、覆盖面广，而且考卷上的东西，他会认真读、反复想，不是扫一眼就走。

“2009年，中国木拱桥传统营造技艺列入联合国教科文组织急需保护的非遗名录，2024年底成功转入人类非遗代表作名录，是温州非遗的一颗璀璨明珠。”温州市非遗保护中心副主任陈伟欢说，“相比较被动灌输知识，我相信通过这次全国二卷统考，更能激发考生们的求知欲，引导他们主动去探索泰顺廊桥的相关知识，甚至会想去现场看看。对于温州非遗来说，这也是很难得的一次传播机会。”

“桥还在，但桥上的生活淡了，造桥的人并不好找。这也就是热度有了，但挑战也实实在在摆在眼前。”

泰顺县非遗中心相关负责人说了两个现实难题：一是老匠人年事已高，传承的年轻人并不多。这种手艺不是上几节课就能学会的，得跟在师傅后面几年、十几年地磨；二是廊桥周边的民俗场景在慢慢消失。以前赶集、祭桥、演戏都在桥上桥边，现在生活方式变了，这些活动越来越少见。光看一座空桥，很难感受到它背后完整的文化内涵。

从“知道”到“读懂” 要走三条路

传承木拱桥传统营造技艺的钟晓波，提到了三条路：一是廊桥文化进校园，结合考卷内容开发校本课程，把书本上的知识讲深讲透；二是带学生去现场看桥、走访匠人，亲眼看到榫卯怎么咬合、亲手摸到木头的纹理，这种体验是课本给不了的；三是用好线上平台，短视频、数字展陈这些形式，让没到过泰顺的人也能感受到廊桥的细节和故事。

说到底，就是让年轻人从“在试卷上读到廊桥”走到“站在廊桥上感受到文化”，中间这段路得有人铺。

“目前浙闽木拱廊桥正在联合申遗。借着这次高考带来的热度，廊桥文化也将迎来一个比较好的窗口期。接下来三到五年，申遗推进、青少年传承、文化出海这三件事会同步做，让这张藏在山里的名片，走到更多人面前。”钟晓波非常有信心地说道。

但无论走多远，根依旧在那座桥上、在造桥的技艺里、在桥上过日子的欢笑声中。根守住了，廊桥就不只是试卷上的一个知识考点，而是一座活着的文化之桥。

来 源：温州晚报

原标题： “泰顺廊桥”上高考卷 温州迎来“新考题”

记者 潇瑜/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com