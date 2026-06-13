温州日报 2026-06-13 08:59:31

日前，“家燕归巢·智汇温州”2026年温州市大学生暑期实习实践招募工作正式启动，首批推出4000余个实习实践名额。

温州网讯 日前，“家燕归巢·智汇温州”2026年温州市大学生暑期实习实践招募工作正式启动，首批推出4000余个实习实践名额。岗位数量同比增长13.6%，岗位“含金量”再创新高——党政机关、市属国企、金融机构等优质单位岗位占比超五成，兼顾体制内政务历练、企业实战赋能、文创创新探索等多元发展方向。

“本次实习岗位选择丰富、适配面广，所有温籍及在温高校的大学生、研究生均可报名。”团市委相关工作人员表示，学子们可于6月16日上午8:30至6月18日下午6:00，登录“浙里办”APP搜索“学子云”，按提示进行线上报名。

记者了解到，新用户首次登录“学子云”应用后，系统将自动弹出信息填报界面，学子如实填写籍贯、学校、专业、年级等信息后提交。若系统无对应学校名称，可选择“其他”并手动填写；若就读国外院校，统一选择“海外大学”并补充学校信息。老用户登录后，核对并完善籍贯、学校相关信息后，确认提交便可完成信息核验。

进入“学子云”应用后，学子可通过“我的”—“我的简历”板块，完善自我介绍、实习工作经历、荣誉奖项、个人特长等内容。随后，学子点击首页“青燕实习”入口，或通过底部菜单栏“全部职位”进入岗位列表。选定合适岗位后，点击“快速报名”，也可点击岗位查看详细信息后，点击页面下方“报名”选项，核对弹窗中的简历信息无误后，点击“投递”即可完成报名。

本次暑期实习实践招募，每人可同时投递3个岗位。“报名结束后，招录结果将通过报名预留手机号以短信形式通知。另外，‘学子云’应用中‘我的报名’页面，也可实时查看各岗位审批状态。”该工作人员介绍道，“在用人单位审批完成前，学子可随时撤回报名申请；若审批通过，需及时选择‘接受’或‘拒绝’该岗位，确认接受岗位后，其余投递岗位将自动作废；若岗位审批未通过，且仍在报名时限内，可继续投递其他空缺岗位。”

学子一旦确认接受岗位，须按时到岗参与实习实践；若报名成功后无故缺席，将被纳入“黑名单”，无法参与后续各类实习实践招募活动。同时，本次实习实行双向评价机制，用人单位可记录学子实习综合表现，作为后续招录参考；学子完成实习后，也可在“学子云”应用中“我的评价”板块，结合自身实习表现和单位情况完成评价提交。

来 源：温州日报

原标题： 4000多个岗位！温州暑假实习实践，快来报名！

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com