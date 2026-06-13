温州日报 2026-06-13 09:05:41

在温州鞋服企业的设计工作室，设计师轻点鼠标，十余秒便能生成多款全新设计稿；电商直播间旁，智能设备自动完成鞋品拍摄、抠图、修图，数十秒产出标准化商品图并同步至各大线上平台——依托于浙江惠利玛产业互联网有限公司海量的行业数据与自研AI垂直大模型。

温州网讯 在温州鞋服企业的设计工作室，设计师轻点鼠标，十余秒便能生成多款全新设计稿；电商直播间旁，智能设备自动完成鞋品拍摄、抠图、修图，数十秒产出标准化商品图并同步至各大线上平台——依托于浙江惠利玛产业互联网有限公司海量的行业数据与自研AI垂直大模型，如今，这样高效的数智化场景，已在国内众多鞋服企业成为常态。截至目前，惠利玛依托数据协同促成的鞋类交易总额已突破21亿元。

对鞋服这类极度依赖经验、款式、供应链协同的传统产业而言，通用人工智能始终隔着一层行业壁垒。模型要“懂行”，首先需要足够厚重的数据土壤。惠利玛从产业本源出发，持续归集、梳理、训练行业专属数据，搭建起一套体量庞大、维度完整的鞋服产业数据资产库。平台累计收录超3400万张款式、面料、色彩图像，配套近2亿条精细化数据标签；100万组原材料与结构数据、80万套版型、10万款鞋楦、300万张脚模影像，再加上一万余种设计风格、两千余款标准色号，共同构成了AI理解鞋服行业的基础。

正是基于这份自建的行业专属数据资产，惠利玛相继打造鞋履、服装两大垂直AI大模型，配套29个智能模块，手握7项AI发明专利、40多项软件著作权与50项数据知识产权，筑起垂直领域的技术护城河。

惠利玛首席技术官王雄介绍：“我们没有简单照搬通用AI技术框架，所有模型、算法、智能工具都基于鞋服真实产业数据迭代打磨，完全贴合本土鞋服产业集群的实操需求。”

惠利玛立足温州产业集群，联动杭州技术研发力量、对接上海时尚资源，以“产业大脑+智联工厂+数智产业园”的模式，将长三角的产业要素、技术要素、市场要素借由数据打通，致力于构建一个共生共荣的鞋服产业共同体。今年3月底，惠利玛“鞋革产业数据集”入选浙江省经信厅公布的全省首批工业领域重点行业高质量数据集目录，标志着该数据底座的专业规范迈上新台阶，也为全省工业数据资源体系建设提供了鞋服产业样板。

数据的价值，终究要在具体场景中兑现。惠利玛推出的VALI鞋服AI设计平台，正是依托全品类款式、面料、版型数据库，完成了设计环节的效率革命。国内知名鞋企红蜻蜓是最早深度应用该平台的品牌之一。接入系统后，设计师可借助平台沉淀的全球潮流数据、区域消费偏好数据，快速锁定创作方向；调用海量版型、色彩素材，AI辅助智能创款与配色，让单日设计产能达到五百余款。数据带来的改变直观可感：设计稿出图效率提升167倍，设计试错成本下降近七成，新品从设计到出货的全周期，从传统的90天压缩至30天左右。如今这款设计工具已汇聚五万余名设计从业者，服务上千家海内外企业，成为行业设计师离不开的数字化帮手。

如果说VALI鞋服AI设计平台重构了产业前端，惠利玛推出的“智惠映AI自动拍照软硬件一体机”则用图像数据与电商规则数据，解决了后端营销环节的痛点。

“电商视觉是品牌触达消费者的第一道关口，但传统图文制作重人力、周期长，严重拖慢新品上新节奏。”王雄表示，单款产品拍摄、抠图仅需30秒，三到五分钟就能生成多角度展示图、场景图与标准化详情页，还可一键分发至各大电商与直播平台，从而实现商品视觉物料全流程自动化。

在王雄看来，碎片化数字化工具只能实现单点降本增效，产业互联网的核心价值是打通全链路数据循环：“我们搭建产业协同网络，本质是让设计端、生产端、销售端数据实时互通，用数据消解产业链信息差。”伴随着“数据要素×”行动落地，这套成熟模式正覆盖整个鞋服行业。数据牵起产业各方力量，为传统制造业孕育新质生产力，带来了极具参考价值的温州实践。

来 源：温州日报

原标题： 一双鞋背后的数据魔法 重构鞋服产业新生态的惠利玛实践

记者 柯哲人

本文转自：温州新闻网 66wz.com