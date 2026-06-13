吴岳林：81岁还在田埂上数虫子，守护水稻虫情测报灯47年

温州日报 2026-06-13 09:39:10

6月11日清晨6点，永嘉县乌牛街道洪岳村的稻田被唤醒，81岁的吴岳林已经沿着田埂走了大半圈，裤脚被露珠沾湿了，鞋底裹了一层泥。他是“稻田守灯人”，得早早来查看前一天晚上的“收获”。

温州网讯 6月11日清晨6点，永嘉县乌牛街道洪岳村的稻田被唤醒，81岁的吴岳林已经沿着田埂走了大半圈，裤脚被露珠沾湿了，鞋底裹了一层泥。他是“稻田守灯人”，得早早来查看前一天晚上的“收获”。随着新一代智能虫情测报点相继落成，传统的病虫测报员也将完成使命，吴岳林是永嘉县最后的“稻田守灯人”之一。

乌牛是永嘉水稻主产区，一盏虫情测报灯立在田中央，像一个沉默的哨兵，可辐射周边50亩稻田。吴岳林打开设备柜门，小心翼翼地取出夜间诱虫装置里的红色布袋。袋子里是昨晚“自投罗网”的虫蛾，密密麻麻。他随身带着一块自制的软坐垫，磨得温润发亮，铺在狭窄湿滑的田埂上，俯身坐下，把布袋里的东西尽数倒进白色托盘里。

晨光洒下来，托盘里的小东西们现出原形，大大小小，形态各异，有的翅膀还泛着磷粉的光泽。常人看了怕是头皮发麻，吴岳林却像老熟人一样，不慌不忙地拿起镊子，嘴里念叨着：“昨晚不多，三四十种，对水稻有害的四种。”

这算是轻松的日子，眼下单季稻已下田，早稻正抽穗。每年6月中下旬是虫害高发期，一夜能捕上千只虫蛾，他得弯腰分拣近两个小时，全程凝神不能分心。分拣完了，从腰包里掏出掌心大小的迷你笔记本，记下种类、数量，再拿出掸子清扫测报灯，舀一勺地沟水搓搓手，最后把所有工具归位，关上灯的门。双手背在身后，沿着田埂慢慢走回家。白发藏在帽檐下，背影沉稳得像一棵老树。他要回家把数据誊抄到《永嘉县水稻害虫灯下记录本》上。

47年，这套动作他重复了上万遍，点灯诱虫、观虫测报、研判虫灾情……

病虫测报是农业丰产的“第一道前哨”。1979年，33岁的吴岳林刚进乌牛农技站时，用的测报灯还是“土灯”，只是诱虫光源。每天晚上他都要去开灯，第二天一早再去关，风吹雨淋都不能缺，全靠人工值守，所有环节都依赖测报员的经验和体力。如今测报灯能自动开关了，但他还是每天坚持来。“习惯了，不来看看不踏实。”他说得轻描淡写，像在说一件寻常小事。

可这份寻常背后，是外人难以想象的功夫。

吴岳林只有初中学历，刚入行时是个门外汉。让他启蒙的是一本1971年出版的《植保员手册 水稻、绿肥病虫害防治》，里面有病虫图谱、详实的防治方案。近半个世纪的翻阅，书页已被翻得泛黄卷边，布满褶皱，他做的记号清晰可见。“现在也时不时翻下，学无止境。”那些获奖证书他丢了不少，这本手册却始终当宝贝一样收着。

日复一日的田间积累和学习，让他从一个门外汉变成了行家。他不用看，就能用手摸出二化螟成虫的雌雄。“雌性成虫肚子肥大，手感完全不一样。”有一年全市植保技能比拼，他凭着“又准又快”的实操实力惊艳全场，连周边县的种植户都慕名来讨教。

2010年，吴岳林把多年积累的观测数据整理成《温州地区永嘉县二化螟、卷叶虫一世代过程表》，精准记录了水稻头号害虫各世代、不同虫态的关键数据。这份表格填补了本地精准防虫的数据空白，成了永嘉乃至整个温州地区水稻防虫的重要依据。永嘉县农业农村局农业技术推广研究员盛定建介绍，靠着这份数据，农户能掐准最佳打药时间，减少喷农药次数，稳稳保住收成。

对当地种粮大户来说，吴岳林的预报就是“丰收定心丸”。乌牛街道上叶村种粮大户陈胜标说：“有了老吴的预报，我们种水稻放心多了。按照预报准时除虫，基本不会出大问题。”有的外地农户甚至直接把生病的秧苗送到他家里，请他诊治。

2006年，吴岳林满60岁，正式退休。可他放不下稻田和农户，到了耄耋之年，他依旧每天出现在田埂上。问及一辈子跟虫子打交道，闷不闷？他笑了：“水稻是农户一年的生计，虫子多一分，收成就少一分。我守在田里，就是帮大家把准时机。”

吴岳林守着的灯光微弱，却足以照亮一方稻田。守灯人还在，初心依旧，但这盏灯还能亮多久？

“今年我们还是希望像老吴这样有经验的测报员能够继续发挥特长，从而实现人工加智能检测的双重保险，采用人机同步监测，持续完善病虫害监测预警体系，提升测报准确率。”永嘉县农业农村局种植管理科工作人员鲁燕华介绍，当前我省正分批推广布设智能虫情测报点，普及投用一批智能虫情测报设备，可自动识别虫害类型并统计害虫数量。

来 源：温州日报

原标题： 81岁还在田埂上数虫子，守护水稻虫情测报灯47年——

最后的“稻田守灯人”

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 董秀燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com