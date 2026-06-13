乐清“90后”主理人郑博津守护乡土记忆 开一家 “暂不挣钱”的在地风物店

温州晚报 2026-06-13 09:39:00

当许多人还在追逐新潮时，乐清柳市镇“瓯潮里”街区的一间店铺，却试图用灰扑扑的老石墙和旧物件留住时光。

温州网讯 当许多人还在追逐新潮时，乐清柳市镇“瓯潮里”街区的一间店铺，却试图用灰扑扑的老石墙和旧物件留住时光。这间名为“八斤制所”的在地风物店，主理人是一名1993年出生的姑娘——郑博津。四年前她还是一名全职妈妈，如今已成为温州本土文创领域一张颇具辨识度的面孔。她将平面设计的专业视角融入乡土记忆，在传统与现代的碰撞中，走出了一条独特的文化传播之路。

旧物被郑重地摆上货架

步入“八斤制所”，仿佛走进了一座小型本土生活博物馆。店铺保留了老房子原有的肌理与格局，裸露的水泥墙和砖墙让空间看起来像未完工的毛坯房，细节之处却倾注了大量心血。为了保住老地板不被施工覆盖，郑博津装修期间每天都在现场盯着，与师傅反复沟通。光是为了水磨石地面拼花，她就找遍了三个村子才请到合适的师傅。师傅嫌麻烦不愿意做拼花，她干脆自己动手，让师傅只管把地面抹平。她还专门请来一名70多岁的退休老油漆匠，为店铺手写招牌。

店里不仅卖物件，也提供椰汁打蛋、炒米糖等温州传统小吃，让人进门就能感受到浓厚的乡土气息。货架上，各式各样的商品讲述着本土生活的另一种可能。旧自行车胎回收处理后制成的包包挂在显眼处，用瓯柑制成的非遗果皮干成为推广农产品的新思路，瓯柑、灵昆白瓜造型的蜡烛散发着淡淡香气。一些旧物也被郑重地摆上货架：古早的小剪刀、彩色塑料镜，安放在触手可及的地方。郑博津拿起一把五金店淘来的小剪刀说：“它其实比现在很多剪刀都好用，剪纸、剪线头、剪指甲一把全能，都是大家的回忆。”

店里的陈设同样透着旧日的生活气息。从村民手里换来的旧椅子、原房东留下的茶几、从外地收来的老餐桌、从外婆家拿来的旧茶盘，都被擦洗干净继续使用。旧床头柜改成了置物台，从五金店里找来的金属小零件被用作出餐时的餐盘。这种看似“原始”的风格背后，是对在地文化深度的理解。

为什么店名叫“八斤制所”？郑博津说：“一方面，阿太给我取的小名就叫‘八斤’；另一方面，这也取自‘七上八下’这句老话。我们做在地的东西，必须要往下扎根，越是发展越要抓紧这片土地。”在她看来，“八斤制所”不仅是怀旧，更是要在传承与创新之间找到平衡，让那些被忽略的日常重新进入当代生活。

做扎根本土的设计

郑博津自幼学习绘画，对视觉表达有着天然的敏感。她从小就是个“有想法”的孩子，小学时听老师上课讲到“从众心理”，就暗自决定自己绝不能做随大流的那个人。“人最宝贵的就是拥有自己的智慧和思考，如果一味地随波逐流，是一件多么令人惋惜的事情。”这份不轻易妥协的性格，也贯穿了她此后人生的每一次重要选择。

郑博津 （左二）

2016年，郑博津从西南交通大学视觉传达专业毕业。大三结婚、毕业即生子，此后数年她将主要精力投入家庭，但她同样清楚，自己不会一直做家庭主妇。“在学校里，我们学的是基础软件的用法，但审美与思维方式，还是要靠自己的积累。”她一边照顾家庭，一边继续自学平面设计。

2021年，当孩子进入幼儿园后，她决定走出家庭，开启属于自己的事业。2022年11月，“不老小镇”视觉设计类文创空间落地柳市，这是一间纯平面设计类的艺术商店，陈列着插画、独立刊物及各类文创周边。之所以叫“不老小镇”，郑博津说，是因为不希望看到家乡在年轻人口外流中老去，想切入一个新的视角，让这座城镇焕发一点不一样的生机。“我的家庭给我滋养了很多力量，近几年本地年轻人持续外流、城镇日渐老龄化，我想做点扎根本土的、与众不同的设计来回报这片土地。”

在文化转译的过程中，难点在于如何准确捕捉方言与民俗的“根”。以温州话主题海报为例，她一直想做相关设计，但苦于温州方言“十里不同音”，连乐清境内发音差异都很大，缺乏权威的求证依据，总觉得“根”很飘。直到有一次逛二手市场时，她无意中发现了一本《温州话词典》，如获至宝。这本词典让她找到了方言的书面依托，据此她提取了“天光早、大天光”等词汇，并在海报上标注乐清发音，为温州话找到了全新的平面视觉表达。

同样，她为柳市电器文化节创作的海报《柳市—中国电器之都》，以多重警示不干胶的再设计，传达出“电器人”上下求索的状态，获得了2023年新加坡艺术大赛铜奖。在亚洲美食插画项目中，她将乐清虾虮酱、鸭舌、猪脏粉等本地食材纳入创作，联合日本插画设计师增喜尊子，让温州味道进入更广阔的传播视野。

在“不被看懂”中前行

创业以来，“看不懂”的声音一直伴随着郑博津。街坊邻里不理解她在做什么，常有路人探头问“这东西能挣钱吗？”至今仍有很多人搞不清她的店到底在卖什么。对此她早已坦然接受：“虽然挣不到钱，但我也不认为这是个特别大的问题。况且，现在也开始有人觉得我的东西有趣了。”事实上，几年来店铺一直在亏损，积蓄也逐步减少，但她把这段经历视为个人成长的必经之路。从最初只想经营平面设计工作室，到如今具备了策展、活动统筹、在地文化研究等多重能力，她认为这些都是在店铺成长中自然生发出来的收获。

郑博津（右一）

除了商业探索，郑博津还无偿为自闭症群体创立的面包店提供视觉设计支持，并为本地多家咖啡品牌、合唱团、首饰品牌等提供专业平面设计服务。如今，郑博津的“不老小镇”业务范围已涵盖品牌视觉设计、艺术商店策展、展陈支持、社区设计、在地文化设计、公益共创、文创挖掘等多个领域。

近期，她正策划“小镇的星期六”市集活动，联合乐清本地特色小店互相扶持，以低成本推广小众文创。接下来，她还计划开设线上店铺，并前往台州温岭帮助当地书店进行在地文化项目落地。郑博津说，她会一直深耕本土设计，努力挖掘更多温州文化内涵。

来 源：温州晚报

原标题： 乐清“90后”主理人郑博津守护乡土记忆 开一家 “暂不挣钱”的在地风物店

记者 陈希茜

本文转自：温州新闻网 66wz.com