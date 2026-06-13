一百多年前，温州学子北上赴试，竟有炮艇送考

温州大典 2026-06-13 09:39:12

2026年的高考刚刚落下帷幕，千万考生完成了人生中的一场大考。考场之外，家长陪考、爱心送考、交通保障……全社会都在为学子们保驾护航。

2026年的高考刚刚落下帷幕，千万考生完成了人生中的一场大考。考场之外，家长陪考、爱心送考、交通保障……全社会都在为学子们保驾护航。

而在百余年前的清代，温州学子们的乡试之路，远没有如今的平坦与从容。温州士绅张棡和刘绍宽，都在各自的日记中详细记载了自己去杭州应试的经历，让我们得以窥见百余年前温州学子的应试图景。

许多学子坐船去参加乡试

1876年，温州开埠。三年后，轮船招商局定点准时开行温沪航线，中途停靠宁波。据《光绪五年（1879年）瓯海关贸易报告》记载：“三季度有许多学生到省府杭州参加科举考试，客票价去宁波3元，去上海4元。”这一年，从温州离港的旅客达1637人。

烟台条约后，外国轮船在瓯江上航行

有了轮船，温州学子去杭州应试方便了不少。光绪十一年（1885），垄断温沪线的永宁轮将票价提高到去上海5元、去宁波4元。即便如此，到港和离港的华人旅客多达3586人，仍有不少考生选择坐轮船去考试。

张棡在日记中记录了自己5次赴杭应试的经历。光绪十四年（1888）七月初七，托人到招商局买了一张去宁波的轮船票，“计付红洋五元六角七分”。初八下午，海昌轮开船，初九晚上抵达宁波。到宁波后，租“乌梭船一只”，“计中后两舱六铺，价英洋七元”，走浙东运河，经余姚、绍兴、萧山，十四日到达杭城。

后来，张棡又参加了光绪十五年（1889）、十七年（1891）、二十三年（1897）、二十八年（1902）的乡试。这4次赴试，他都选择先乘轮船到上海，再从上海转往杭州，时间大幅缩短。比如在光绪二十三年（1897），七月初七早上十点登上超武轮船，初八下午四点到达宁波，初九下午转乘江天轮船前往上海，初十早上抵达上海。在上海逗留几日后，当月十七日下午四点再坐小火轮，十八日晚上十二点到达杭州。

仍有人选择走陆路去赴试

不过，并不是所有人都选择坐轮船去赴试。

光绪二十年（1894），刘绍宽去杭州应试走的是陆路，一共走了14天。他在《厚庄日记》中记下了这段漫长的旅途：七月初九，和同乡鲍竹君“同舟至瑞安”；初十到温州；十一日“上西郭温船”；十三日晚上才到达丽水城郊的厦河。十四日“雇轿上桃花岭”，十五日“午过缙云县，夜宿碧霞关”，十六日“晚至永康”，十七日“雇轿往金华”，十八日“晚到金华”。十九日“雇金华船”，二十三日才到兰溪，二十四日“晓至鹭鸶埠”，最后与同伴步行至杭州下城的仙林禅寺。

《厚庄日记》清光绪十四年至民国三十一年稿本，温州市图书馆藏

这一路上，刘绍宽在上隘头与“永嘉林问渠、张郎西、沈仲辉”等人同住，在金华与“瑞安苏莱卿、王建之”同住，还碰到了“自省城回”的“金乡人李子施”，可见那个时代往返于这条道上的温州人很多。

张棡在光绪十四年（1888）考完试回温州时，走的也是这条路，整整花了12天。他在日记里记下了各种花销：在杭州“税内河船一只，计钱一千四百文，与平阳人分派”；租了一条去义乌的船，“船约十二铺……计每铺坐洋一元五角”；接着“付兰溪船红洋一元钱八十七文”；到永康又“税小划船二只，计红洋六元六角，六人分派”；在缙云“税一排，定价千二百文”；到处州（丽水）又“税渔船一只，计红洋三元，六分派”；最后从青田到温州西郭埠头，还得“税莘塍船一隻，计钱六百文，两人分派”。零零碎碎，一路平摊，开销依然不小。

兵轮送考带动商轮降价

光绪十四年（1888），全年到温州港的轮船达41趟。由于考生太多，招商局特意增开一搜汽船，专门接送赴杭考生。《光绪十四年（1888年）温州口华洋贸易情形论略》记载：“至8月，是乃三年一次在浙江省府杭州举行科举选拔考试之时，是年招商局又临时额外派遣一艘搭客汽轮——福佑号，以便运送考生由宁波到杭州。”

1877年瓯海关税务司公署

清廷的兵轮也加入了送考大军，《光绪十七年（1891年）温州口华洋贸易情形论略》记载，“离开温州的1790人，要是加上学生和其他元凯号、超武号两艘炮艇上所载的人员，本年数字会更大”。

兵轮运送考生，船票价格极低。光绪二十三年（1897），从温州到宁波只要1元。原定每位考生还要加收1元贴煤费，但后来军官又把钱退给了考生。张棡在日记中提到，“感其惠者，无不额手颂军门之德”，徐定超的儿子徐翰青还专门将退还的银洋送交申报馆登报致谢。

当时商轮从温州到宁波需要3元。兵轮票价低，商轮的生意自然大受影响。《光绪二十八年（1902年）温州口华洋贸易情形论略》称，“有数百考生由兵轮送去，资用比商轮便宜”。

不得已，招商局打起了价格战。光绪二十九年（1903），招商局对考生打七折，《光绪二十九年（1903年）温州口华洋贸易情形论略》，“往年考生赴省乡试皆由中国兵船载送，本年招商局通融减价七折，由温往上海向章每位通收6元，今于考生每位仅收4.2元，凡赴试者是以全改搭招商局船。”这一年从温州港出口的旅客达到2727人。

来 源：温州大典

原标题： 一百多年前，温州学子北上赴试，竟有炮艇送考

本文转自：温州新闻网 66wz.com