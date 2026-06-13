温州都市报 2026-06-13 09:38:59

温州网讯 护眼灯能防控近视；戴防蓝光眼镜能保护视网膜；蒸汽眼罩防干眼症；叶黄素软糖能防近视、治疗黄斑病变……许多“护眼神器”十分热销。那么，这些“护眼神器”的功效，是否像商家宣传的那么神奇有效？那么，请看温州市人民医院、温州市妇幼保健院眼科医师是如何分析的。

护眼灯，不能预防近视

广告宣称：孩子用上护眼灯可以预防近视。

真相：好的护眼灯用起来确实比普通台灯眼部更舒适，它消除了肉眼可见的频闪，且显色指数高（Ra＞90），色温适中（4000K左右），可以减少视物疲劳。然而，孩子用上护眼灯并不能预防近视。因为，没有任何科学证据表明，使用护眼灯能降低近视发生率。近视防控的核心是充足的日间户外活动（每天2个小时以上），而不是靠一盏灯。

【医生建议】不必迷信“进口”护眼灯，认准国家3C认证、无频闪、高显色即可。如孩子习惯性使用右手写字，那么灯光应从左前方照射，反之亦然。同时室内灯光也要打开，避免明暗对比过强。

防蓝光眼镜，不建议长期佩戴

广告宣称：使用防蓝光眼镜后，电脑、手机屏幕发出的蓝光强度得到了有效抑制，减少了有害蓝光对眼睛的伤害。

真相：日常电子屏幕等蓝光强度，远远达不到伤害阈值。美国眼科学会明确指出，不推荐长期电脑使用者常规佩戴防蓝光眼镜。你感觉“戴了眼睛舒服”，实际是因为眼镜降低了亮度或减少了眩光，跟“防蓝光”关系不大。

【医生建议】普通人不需要为“护眼”花钱买防蓝光眼镜。与其戴眼镜，不如定时给眼睛休息、多眨眼。

蒸汽眼罩，不能治干眼症

广告宣称：蒸汽眼罩/护眼贴，含有叶黄素、花青素等，戴上20~30分钟能防治眼疲劳、干眼症。

真相：蒸汽眼罩/护眼贴的作用是热敷促进眼周血液循环，软化睑板腺分泌物，进而缓解干眼症状和眼疲劳。蒸汽眼罩只能缓解症状，不能“根治”干眼症、眼疲劳，不当使用可能造成眼周皮肤低温烫伤或者过敏反应。含有不明中药成分的眼贴，也可能引起过敏或刺激眼周皮肤，谨慎使用。如果这些产品宣称“治疗白内障、青光眼”的，一定是虚假宣传，别信。

【医生建议】如果想缓解眼疲劳，可以选择纯净蒸汽热敷（如无添加成分的蒸汽眼罩），或者用干净的毛巾，温度在40℃左右捂眼，每次10～15分钟，护眼效果佳。但患急性结膜炎、眼部外伤、皮肤破损时禁用。

叶黄素软糖，不能预防眼病

广告宣传：眼睛干涩、酸胀、疲劳，用眼过度的人群吃了叶黄素软糖，孩子能防控近视，成年人能预防眼病。

真相：正常饮食者一般不缺叶黄素，对已患老年黄斑变性者可能有益，对健康儿童无有效预防近视的科学证据。

【医生建议】真正有效的护眼，需要大家做好以下三件事：

日间户外活动：每天累计2小时以上的日间户外活动，是预防近视的有效手段。

遵守20-20-20法则：每近距离用眼20分钟，看20英尺（约6米）外，持续20秒，可缓解眼疲劳。

定期检查：儿童每半年查一次视力和眼轴长度，成人每年查一次眼部及眼底（尤其糖尿病、高血压患者）发现近视、干眼症等眼部问题，请及时去眼科门诊就诊，不要轻信“网红疗法”。

来 源：温州都市报

原标题： 这些网红护眼产品，真的有用吗？

医生提醒，不用跟风购买，不能治病

作者：孙云云（系温州市人民医院眼科医师）

本文转自：温州新闻网 66wz.com