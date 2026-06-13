温州都市报 2026-06-13 09:57:58

夏天想去海边游玩的你，苍南是不可错过的度假之地。沿着168黄金海岸线，一侧青山，一侧大海，弯道一个接一个，像是在拆夏天的盲盒。

温州网讯 夏天想去海边游玩的你，苍南是不可错过的度假之地。沿着168黄金海岸线，一侧青山，一侧大海，弯道一个接一个，像是在拆夏天的盲盒。这个夏天，苍南县马站镇整合沿线咖啡、沙滩、果园、古堡与夜市等多元业态，提供了一条“从早到晚不重样”的一站式滨海休闲路线。

来苍南第一件事儿干嘛？喝杯咖啡，正式“开机”。推荐去悬崖边上的上岸咖啡，四面大玻璃，山啊海啊全框进来了。或者去无尽蓝，名字就让人心动，坐那儿发会儿呆都值。

喝完咖啡，咱玩沙滩去。渔寮的沙特别细，光脚踩水最舒服；想刺激点就去雾城，能玩滑翔伞，飞起来整片海湾都在你脚下；海螺湾呢，是冲浪爱好者的宝贝地儿，站上浪头那一刻特有成就感。

玩累了吃海鲜。海边大排档随便进，梭子蟹、皮皮虾、蛏子……刚从海里捞上来的，怎么做都鲜。雾城沙滩边上还有家海象餐厅，做东南亚菜，好看又好吃。或者开车十几分钟到马站镇上，去正兴大酒店，几十年的老店，点份家烧杂鱼、炒粉干，吃得特踏实。

吃饱了别闲着，去顿丽采摘园。这会儿桑葚正紫，玉米也熟了，边摘边吃，甜里带点儿酸，全是小时候的味道。后面西瓜、杨梅、荔枝也跟着熟了，一整个夏天都是甜的。

摘完果子，去中魁村的喜柚咖啡歇歇脚。花境、草坪、原木小屋，往那儿一坐，风吹着稻田沙沙响，咖啡香混着花香，啥烦恼都没了。

下午再去蒲壮所城转转，六百多年的抗倭卫所。石板路磨得锃亮，老人们摇着蒲扇，小孩儿追着狗跑。临走别忘了买个戚光饼，炭火烤的，嚼着特别香。

天黑了，马站大道就开始热闹了。羊肉串、炸串、小龙虾、烤生蚝……小摊一字排开，坐街边小板凳上，吃得满嘴香。最不能错过的，是马站煎包——底儿煎得金黄，皮薄馅儿多，一口下去，肉汁混着葱香在嘴里炸开，那叫一个满足。

这个夏天，你就挑个好天儿，沿着168黄金海岸线，出发吧！

来 源：温州都市报

原标题： 来苍南，追一缕夏天的风

168黄金海岸线沿线打造山海文旅新体验

记者 小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com